У селі Дзубівщина, що на Полтавщині, горіла літня кухня

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За інформаціє ГУ ДСНС Полтавщини у Полтавській області, 31 грудня о 13.40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в літній кухні в приватному домоволодінні на вулиці Надгірній, що у селі Дзюбівщина Білоцерківської сільської громади.

Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежу вдалося ліквідувати о 15.40. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання та зору.

Вогонь пошкодив внутрішнє оздоблення стін та стелі на площі 12 м², покрівлю на площі 3 м² та домашнє майно. Будівлю та розташований поруч житловий будинок вдалося врятувати від знищення.

До гасіння залучалися 3 чоловіки особового складу 1-го державного пожежно-рятувального посту та 1 одиниця техніки.

Травмованих та загиблих немає.

Причина пожежі встановлюється.