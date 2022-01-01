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Надзвичайні новини, Полтавщина

У селі Дзубівщина, що на Полтавщині, горіла літня кухня

Сьогодні, 16:08 Переглядів: 179

 

Завдяки злагодженим діям вогеборців будівлю та розташований поруч житловий будинок вдалося врятувати

За інформаціє ГУ ДСНС Полтавщини у Полтавській області, 31 грудня о 13.40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в літній кухні в приватному домоволодінні на вулиці Надгірній, що у селі Дзюбівщина Білоцерківської сільської громади.

Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежу вдалося ліквідувати о 15.40. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання та зору.

Вогонь пошкодив внутрішнє оздоблення стін та стелі на площі 12 м², покрівлю на площі 3 м² та домашнє майно. Будівлю та розташований поруч житловий будинок вдалося врятувати від знищення.

До гасіння залучалися 3 чоловіки особового складу 1-го державного пожежно-рятувального посту та 1 одиниця техніки.

Травмованих та загиблих немає.

Причина пожежі встановлюється.  

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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: ДСНС
Теги: пожежа літня кухня ДСНС
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