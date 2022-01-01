У селі Дзубівщина, що на Полтавщині, горіла літня кухня

Завдяки злагодженим діям вогеборців будівлю та розташований поруч житловий будинок вдалося врятувати
За інформаціє ГУ ДСНС Полтавщини у Полтавській області, 31 грудня о 13.40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в літній кухні в приватному домоволодінні на вулиці Надгірній, що у селі Дзюбівщина Білоцерківської сільської громади.
Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежу вдалося ліквідувати о 15.40. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання та зору.
Вогонь пошкодив внутрішнє оздоблення стін та стелі на площі 12 м², покрівлю на площі 3 м² та домашнє майно. Будівлю та розташований поруч житловий будинок вдалося врятувати від знищення.
До гасіння залучалися 3 чоловіки особового складу 1-го державного пожежно-рятувального посту та 1 одиниця техніки.
Травмованих та загиблих немає.
Причина пожежі встановлюється.