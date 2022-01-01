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Кременчук

У центрі Кременчука відкрився ресторан KFC

Сьогодні, 15:23 Переглядів: 1 605

 

На сьогоднішній день мережа ресторанів швидкого харчування представлена ​​в 110 країнах світу

У перший день 2022 року в самісінькому центрі Кременчука відкрився ресторан міжнародної компанії KFC. Заклад знаходиться навпроти скверу імені Олега Бабаєва, у Будинку торгівлі за адресою вулиця Соборна 16/9. 

KFC - це мережа ресторанів швидкого харчування, що спеціалізуються на стравах із курятини. Заснована в 1952 Гарландом Сандерсом під вивіскою Kentucky Fried Chicken. У 1991 бренд скоротив назву до абревіатури KFC. Нині мережа представлена ​​в 110 країнах світу - це більше 16 000 точок, в яких щодня обслуговуються близько 12 мільйонів клієнтів. Головний офіс знаходиться в Луїсвіллі, штат Кентуккі.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: KFC ресторан фаст-фуд
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