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Що допоможе під час похмілля, а чого робити не варто: рекомендації МОЗ

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 326

 

Від похмілля лікує лише час, а кава, жирна їжа або пляшка пива - зовсім не варіант

Безпечної дози алкоголю не існує, нагадує Міністерство охорони здоров'я України. Алкоголь здатен змінювати ваші думки, судження, впливати на прийняття рішень і поведінку, а також призводить до розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому, що є одним із найважчих ускладнень COVID-19. Крім цього, є пряма залежність розвитку небезпечних захворювань від спожитих доз алкоголю. До прикладу, що більше спиртного ви вживаєте, то вищим стає ризик виникнення шести видів раку.

Як зменшити кількість алкоголю в період свят?

  • Уникайте «тригерів». Якщо певні люди або місця спонукають вас до випивки, намагайтеся їх уникати або практикуйте способи ввічливої відмови.
  • Не купуйте алкоголь заздалегідь і з великим запасом, щоб не випити більше, ніж плануєте.
  • Боріться зі стресом здорово. Зловживання алкоголем часто є помилковою спробою впоратися зі стресом. Знайдіть здоровіші способи, наприклад, прогулянки на свіжому повітрі, спорт, медитація, або інші техніки розслаблення.
  • За можливості замініть алкогольні напої безалкогольними аналогами. Вони мають подібний смак і не містять спирту. До того ж асортимент такої продукції дуже різноманітний.

Що ж робити, якщо ви таки «перебрали» алкоголю на свята?

Різні народні методи позбутися похмілля, які передавалися з покоління в покоління, не працюють – ефективність жодного з них не була науково доведеною. А деякі з них навіть можуть завдати більше шкоди, ніж користі.

Чого не варто робити, якщо у вас – алкогольна інтоксикація? 

  • Випити ще алкоголю, якщо у вас похмілля. 
    Цей спосіб не працює! Вживання навіть невеликої кількості алкоголю наступного ранку заважає організму відновлюватися. Тож похмілля затягнеться на довше. Не вживайте алкогольні напої щонайменше 48 годин після того, як багато випили.
  • З’їсти щось жирне.
    Жирна їжа може зашкодити й без того подразненому шлунку, спричинити або посилити нудоту, що тільки погіршить ваше самопочуття. Віддайте перевагу легким стравам у невеликій кількості: кисломолочним продуктам або завареним вівсяним пластівцям.
  • Випити кави. 
    Чашка кави може збадьорити і допомогти, коли ви відчуваєте слабкість. Але не у випадку з похміллям. Кофеїн має сечогінний ефект. Тож він може призвести до ще більшого зневоднення організму. Натомість обов’язково потрібно пити більше води – це допоможе вивести алкоголь та підтримати водний баланс.
  • Пропускати прийоми їжі. 
    Коли вас нудить і навіть не хочеться вставати з ліжка, відмова від їжі може здатися хорошою ідеєю. Проте це може призвести до зниження рівня цукру в крові й погіршити ваше самопочуття. 
  • Відсипатися весь наступний день. 
    Найкраще, що ви можете зробити для себе наступного ранку – підвестися з ліжка та почати рухатись. Алкоголь виводиться з організму двома способами: із сечею та диханням. Отже, вставайте та гуляйте. Прогулянка на свіжому повітрі допоможе покращити самопочуття.
  • Пити спортивні напої з електролітами або навіть ставити крапельниці, щоби відновити електролітний баланс. 
    Дослідження не виявили зв’язку між ступенем порушення електролітного балансу та тяжкістю похмілля або впливом доданих електролітів на тяжкість похмілля. У більшості людей організм швидко відновлює баланс електролітів щойно припиняється дія алкоголю.

Що насправді допомагає при похміллі?

Час. Для того, щоб минули наслідки вживання алкоголю, ви маєте дочекатися, поки організм повністю виведе токсичні продукти метаболізму алкоголю і поки відновляться рівень рідини, подразнені тканини й мозкова активність. Ці процеси прискорити неможливо.

Зрештою, єдиний засіб, що допомагає від похмілля — уникнути його і відмовитися від алкоголю.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: похмілля алкоголь свята МОЗ
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