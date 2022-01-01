Протягом 2021 року внаслідок надзвичайних ситуацій загинуло 237 осіб: статистика від ДСНС

Завдяки зусиллям рятувальникам вдалося зберегти життя 209 осіб, в тому числі 23 дітей
Протягом 2021 року внаслідок надзвичайних ситуацій загинуло 237 мешканців області, з них 7 - діти. Таку сумну статистику оприлюднили на офіційному сайті ГУ ДСНС Полтавщини.
Найбільше людей померло під час ДТП, на місцях пожеж та під час купання у водоймах.
- внаслідок ДТП загинуло 73 особи (в тому числі 1 дитина);
- на місці пожеж виявили 71 загиблого (з них 1 дитина);
- від утоплення загинуло 50 осіб (з них 3 - діти);
- внаслідок отруєнь померло 12 осіб (7 отруїлося чадним газом, 2 природнім газом, 3 - іншими речовинами);
- внаслідок інших подій заинуло 29 людей (в тому числі 2 дітей).
Завдяки зусиллям рятувальникам вдалося зберегти життя 209 осіб, в тому числі 23 дітей.
Працівники ДСНС закликають мешканців області завжди пам'ятати про правила безпеки - адже від цього залежить життя.
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