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Кременчук, Полтавщина

Протягом 2021 року внаслідок надзвичайних ситуацій загинуло 237 осіб: статистика від ДСНС

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 218

 

Завдяки зусиллям рятувальникам вдалося зберегти життя 209 осіб, в тому числі 23 дітей

Протягом 2021 року внаслідок надзвичайних ситуацій загинуло 237 мешканців області, з них 7 - діти. Таку сумну статистику оприлюднили на офіційному сайті ГУ ДСНС Полтавщини.

Найбільше людей померло під час ДТП, на місцях пожеж та під час купання у водоймах.

  • внаслідок ДТП загинуло 73 особи (в тому числі 1 дитина);
  • на місці пожеж виявили 71 загиблого (з них 1 дитина);
  • від утоплення загинуло 50 осіб (з них 3 - діти);
  • внаслідок отруєнь померло 12 осіб (7 отруїлося чадним газом, 2 природнім газом, 3 - іншими речовинами);
  • внаслідок інших подій заинуло 29 людей (в тому числі 2 дітей).

Завдяки зусиллям рятувальникам вдалося зберегти життя 209 осіб, в тому числі 23 дітей.

Працівники ДСНС закликають мешканців області завжди пам'ятати про правила безпеки - адже від цього залежить життя.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: надзвичайні події статистика смертність ДСНС
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