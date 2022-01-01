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Надзвичайні новини, Полтавщина

Біля торгівельного центру в Горішніх Плавнях підліток знайшов «гранату»

Сьогодні, 13:16 Переглядів: 102

 

Вибухотехніки з'ясували, що небезпеки для людей не було: предмет виявився муляжем, зовні схожим на гранату Ф-1

За інформацією пресслужби поліції Полтавської області, 31 грудня близько 16.00 на номер «102» зателефонував підліток і розповів, що поряд з торговельним центром на вулиці Миру в Горішніх Плавнях у снігу лежить «граната».

Працівники районного підрозділу поліції негайно забезпечили охорону місця події до прибуття слідчо-оперативної групи та спеціалістів вибухотехнічного відділу.

Під час обстеження прилеглої до ТЦ території вибухотехніки небезпечних предметів не виявили: предмет, на який вказала дитина, виявився муляжем, зовні схожим на гранату Ф-1.

Правоохоронці висловили юнаку подяку за пильність та правильні дії.

Нагадуємо номери телефонів для інформування поліції про підозрілі предмети, про зниклих людей, а також відомі вам обставини скоєння злочинів та порушень правопорядку:

  • (0532) 56-22-33;
  • 102.


 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: граната поліція Горішні Плавні
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