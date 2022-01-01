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Кременчук, Полтавщина

Сніг - не проблема: як розчищають дороги на Полтавщині

Сьогодні, 12:24 Переглядів: 247

 

На дорогах області працює 27 піскорозкидачів із відвалами, 21 навантажувач, 3 автогрейдери й 7 КрАЗів із відвалом

Для забезпечення проїзду на дорогах загального користування державного значення в області цілодобово чергують механізовані бригади, повідомляють у Службі автомобільних доріг у Полтавській області.

На дорогах працює 58 одиниць техніки. Зокрема, 27 піскорозкидачів із відвалами, 21 навантажувач, 3 автогрейдери й 7 КрАЗів із відвалом. Залучені 76 працівників.

Станом на ранок 1 січня дорожники використали 207 тонн протиожеледної суміші та розчищені 636,6 кілометра.

За потреби водії можуть звертатися до цілодобової диспетчерської служби Агентства місцевих доріг за телефоном 80500150233 або до Служби автомобільних доріг за номерами: 0532221893, 0532221604.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: дороги техніка
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