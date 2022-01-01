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Кременчук

У Кременчуці пропонують скасувати премії посадовцям до закінчення пандемії

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 430

 

На те, щоб підписати петицію, у кременчужан залишилося 34 дні

У Кременчуці триває збір підписів під петицією щодо заборони нараховувати премії посадовим особам аж до закінчення пандемії.

«Заборонити під час пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні нараховувати та виплачувати премії, надбавки до місячного окладу усім чиновникам міста Кременчук, до строку оголошення припинення пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні» - йдеться у тексті.

Під час засідання виконкому 30 грудня журналісти запитали у Віталія Малецького, що він думає про цю пропозицію. Мер відказав, що дасть відповідь на петицію, якщо вона набере необхідну кількість голосів.

Петицію розмістили на сайті 3 листопада, і підписати її можна буде протягом ще 32 днів.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: петиція премії пандемія посадовці COVID-19
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