Новий рік - старі проблеми: в центрі Кременчука прорвало трубу

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 635

За повідомленням КП «Кременчукводоканал», 1 січня з 07.30 у центрі Кремнчука відсутня холодна вода. Сталося це внаслідок прорива водопроводної мережі на вулиці Дмитра Тьомкіна, 4.

Без води залишилися ті, хто мешкає за адресами: