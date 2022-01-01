Новий рік - старі проблеми: в центрі Кременчука прорвало трубу

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За повідомленням КП «Кременчукводоканал», 1 січня з 07.30 у центрі Кремнчука відсутня холодна вода. Сталося це внаслідок прорива водопроводної мережі на вулиці Дмитра Тьомкіна, 4.
Без води залишилися ті, хто мешкає за адресами:
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