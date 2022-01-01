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Кременчук

У Кременчуці з’явиться урбан-парк – ним стане частина парку «Придніпровський»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 686

Передбачена реконструкція паркової зони в районі басейну «Нептун» та пам’ятника Шевченку

У Кременчуці  в рамках президентських програм «Велике будівництво» та «Здорова Україна» з’явиться сучасний урбан-парк.  Ним стане частина парку «Придніпровський». Передбачений капітальний ремонт та благоустрій частини його території – вздовж вулиці Першотравневої 2а (у районі пам’ятника Шевченка) та вздовж басейну «Нептун».

30 грудня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про делегування функцій замовника робіт Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної державної адміністрації (фінансування проєкту буде йти через область – відповідно, вона й виступить замовником об’єкту).

Програма будівництва урбан-парків в Україні передбачає облаштування територій  у обласних центрах та великих містах для занять спортом, у тому числі екстремальними видами. У Кременчуці давно обговорюється проєкт скейт-парку – наразі його хочуть «вписати» в новий урбан-парк. У цьому році потужний урбан-парк відкрився в Києві на території експоцентру (ВДНГ) Там є і скейт-парк, і бігова доріжка, і простір для екстремальних вуличних культур, і майданчики для вуличного футболу, стрітболу та баскетболу, а також майданчики для занять вуличними танцями та локації для інших активностей.

Щось подібне буде і в Кременчуці – адже концепція урбан-парків єдина.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: урбан-парк будівництво Придніпровський
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