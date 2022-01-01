Спортсмени вітають кременчужан з Новим роком

Сьогодні, 09:53 Переглядів: 305

Вони побажали усім мешканцям міста радості, посмішок, перемог на кожному кроці - і не тільки

Спортсмени Кременчука привітали мешканців міста з Новим роком. Що ж вони побажали кременчужанам?

Боксер Сергій Радченко:

Дорогие друзья, коллеги, любители бокса и все, кого спорт объединяет!

Я благодарю каждого из вас, кто удостоил своим вниманием мои проекты, которые были проведены в текущем году.

Спасибо за проявленный интерес и поддержку. Творить добрые дела вместе гораздо приятней, чем в одиночку.

Я поздравляю всех нас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Желаю Мира, Здоровья, Благополучия, Радости вам и вашим семьям.

А моим подарком и вкладом в развитие нашего города станет открытие Rocky boxing club. Красивый праздник, на который я приглашу вас в новом - две тысячи двадцать втором.

Всем праздничного настроения.

С уважением к вам,

Сергей Радченко

Хокейний клуб «Кременчук»:

З Новим 2022 роком та Різдвом христовим!

ХК «Кременчук» вітає зі святами, які всім, незалежно від віку, дарують відчуття казки та чудес.

Бажаємо Вам перемог, гарного настрою, стійкості, здоров'я, оптимізму, виконання ваших мрій, щасливих усмішок близьких та рідних!

Чекаємо Вас на хокеї у 2022 році!

Футбольний клуб «Кремінь»:

Футбольний клуб «Кремінь» вітає всіх з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим!

У переддень Нового року, свої найщиріші вітання ми адресуємо всім кременчужанам, вболівальникам та всьому футбольному Кременчуку!

2021 - рік амбіційних планів, змін та випробувань, з усіма його перепитіями, був непростим та непередбачуваним для всіх нас, але, загалом, продемонстрував: ми - єдина команда, і ми - є! Дякуємо Вам, що залишаєтеся вірними клубу, за підтримку та переживання, які мотивують до кращої роботи. Хочеться сподіватися, що Ви продовжите підтримувати нашу команду і в 2022 році, адже на нас очікує напружена кінцівка сезону і нові Перемоги! Нехай все погане і неприємне залишається в році, що минає. А прийдешній буде багатим на яскраві події та приємні враження!

Нехай прекрасні зимові свята принесуть Вашим родинам мир, затишок, спокій і злагоду, якомога більше радісних днів та посмішок. Зичимо в Новому році міцного здоров’я, тепла і світла, удачі, достатку та стабільності скрізь і в усьому! Нехай все, що ви планували, обов'язково збудеться: все те, що хотіли почати, - почнеться, а що хотіли закінчити - закінчиться. Нехай наступного року ми всі станемо щасливішими, добрішими і уважнішими до оточуючих нас людей. Бажаємо, щоб ви були упевнені в завтрашньому дні, а у вашому житті панувала любов та гармонія!

Міський футбольний клуб «Кремінь»:

Футбольна родина МФК «Кремінь» вітає усіх з Новим роком!

2021 рік ставив перед нами нові виклики та звершення.

Вперше цього року ми набрали групу футболістів 4-х років. Групу 5-річних веде Олександр Янковський, а 4-річних - Антон й Олександр Диндікови. Найстарші випускники встигали поєднувати виступи на чемпіонаті області, ДЮФЛУ та стали чемпіонами Кременчука. А чотири вікові команди «Кремінь» осінню частину чемпіонату ДЮФЛУ завершили на 2 місці. Загалом усі команди радували перемогами та своїми успіхами, як на всеукраїнських, так і міжнародних змаганнях.

У цей святковий день хочеться привітати з Новим роком усіх хто не може уявити своє життя без футболу. Хай рік новий принесе ще більшу радість перемог, козацького здоров’я, здійснення заповітних мрій, родинний затишок та мир в Україні.

Бодібілдери Кременчука:

Уважаемые спортсмены, функционеры, тренера Полтавской федерации бодибилдинга и фитнеса, поздравляем с наступающим Новым 2022 годом. Хочу поблагодарить всю команду функционеров организовав два Чемпионата Украины 2021года, главный судья Светлана Гордиенко (детский фитнес) и Лерник Матосян респект и уважуха. Так же мы провели Кубок и Чемпионат области по бодибилдингу, чем мы можем тоже похвастаться На Кубке Украины 2021 в Харькове мы завоевали кубок став третьей командой в Украине, на Чемпионате в Полтаве мы четвертые, за что команде спортсменов и тренеров огромная благодарность. Отдельно хочу отметить наших Чемпионов Украины, Мира и Европы 2021 года, Борислава Храпач, Ярослава Билан, Елена Бойко, Вера Штанько Валерия Мищенко, Полапа Марина, Светлана Гордиенко, Прохорова Наталья, Ройко Сергей, Сиренко Александр вы наша слава и гордость. Желаем всем крепкого здоровья, мотивации, благословения, удачи, гармони, любви и счастья.