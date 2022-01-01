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Кременчук, Спорт, Украина, Мир

2 000 км на велосипеді: патрульний з Кременчука 9 років мандрує країнами світу

Сьогодні, 09:09 Переглядів: 780

 

Розпочалось все з багатоденного велопоходу Карпатами зі сходженням на Говерлу

Сергій Щербаков служить інспектором відділення безпеки дорожнього руху батальйону патрульної поліції у Кременчуці і повністю відданий своїй справі, а у вільний від роботи час займається велотуризмом, це його хобі.

Поліцейський віддає перевагу такому відпочинку вже майже 9 років, встиг проїхати 2 000 кілометрів на велосипеді.

А розпочалось все з багатоденного велопоходу Карпатами зі сходженням на Говерлу. Нині географія велоподорожей інспектора вражає: острів Шрі-Ланка, Грузія, Туреччина, Таїланд, Камбоджа. Український прапор замайорів навіть у Кенії на екваторі та у Танзанії біля підніжжя гори Кіліманджаро.

- Подорожі на велосипеді – чудовий спосіб відволіктись від робочих буднів та підтримувати себе у гарній формі. До того ж, отримуєш неймовірне задоволення, коли милуєшся краєвидами та спілкуєшся з жителями інших країн. І аж дух перехоплює тоді, коли на далеких континентах впізнають прапор України, адже це означає, що про нашу державу добре відомо навіть за океаном, – із захватом ділиться Сергій.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: велосипед подорожі патрульный полицейский
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