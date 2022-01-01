2 000 км на велосипеді: патрульний з Кременчука 9 років мандрує країнами світу

Сергій Щербаков служить інспектором відділення безпеки дорожнього руху батальйону патрульної поліції у Кременчуці і повністю відданий своїй справі, а у вільний від роботи час займається велотуризмом, це його хобі.
Поліцейський віддає перевагу такому відпочинку вже майже 9 років, встиг проїхати 2 000 кілометрів на велосипеді.
А розпочалось все з багатоденного велопоходу Карпатами зі сходженням на Говерлу. Нині географія велоподорожей інспектора вражає: острів Шрі-Ланка, Грузія, Туреччина, Таїланд, Камбоджа. Український прапор замайорів навіть у Кенії на екваторі та у Танзанії біля підніжжя гори Кіліманджаро.