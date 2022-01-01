Полтавщина стала лідером по діджиталізації в освіті

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Полтавська область виявилася лідером із реєстрації освітян та учнів на платформі для дистанційного та змішаного навчання «Всеукраїнська школа онлайн». Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

- 100% шкіл Полтавщини підключені до платформи «Всеукраїнська школа онлайн». На ній зареєстровано понад 9 тисяч вчителів та понад 39 тисяч учнів 5–11 класів закладів загальної середньої освіти Полтавської області, – повідомив заступник голови Полтавської облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Панченко.

За його словами, навчально-методичне наповнення та цифровий інструментарій на платформі «Всеукраїнська школа онлайн» поступово оновлюється та доповнюється. Наразі контент там призначений для учнів 5–11 класів, проте в наступному році на платформі розмістять уроки й для початкових класів, що дасть змогу розширити кількість користувачів.

Електронні журнали та щоденники впровадили майже в 170 школах Полтавської області.

- Лідером у запровадженні електронних журналів та щоденників є платформа «Нові знання», до якої під'єднано 76 закладів, до платформи «Атомс» — 20, «Моя школа» — 15, державний E-Journal — 11, — додає Ігор Панченко.

При впровадженні цифрових технологій важливо, щоб вчитель не тільки вмів і знав, як працювати з ґаджетами, але й мав необхідну техніку. За сприяння Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти і науки цього року полтавські педагоги отримали 2447 ноутбуків у межах національного проєкту «Ноутбук кожному вчителю».

Надалі область продовжить закуповувати техніку в межах стратегії розвитку Полтавщини на 2021–2027 роки та обласної програми «Розвиток освітнього простору Полтавщини» на 2021–2025 роки.