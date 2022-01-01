Полтавщина стала лідером по діджиталізації в освіті

Полтавська область виявилася лідером із реєстрації освітян та учнів на платформі для дистанційного та змішаного навчання «Всеукраїнська школа онлайн». Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
За його словами, навчально-методичне наповнення та цифровий інструментарій на платформі «Всеукраїнська школа онлайн» поступово оновлюється та доповнюється. Наразі контент там призначений для учнів 5–11 класів, проте в наступному році на платформі розмістять уроки й для початкових класів, що дасть змогу розширити кількість користувачів.
Електронні журнали та щоденники впровадили майже в 170 школах Полтавської області.
При впровадженні цифрових технологій важливо, щоб вчитель не тільки вмів і знав, як працювати з ґаджетами, але й мав необхідну техніку. За сприяння Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти і науки цього року полтавські педагоги отримали 2447 ноутбуків у межах національного проєкту «Ноутбук кожному вчителю».
Надалі область продовжить закуповувати техніку в межах стратегії розвитку Полтавщини на 2021–2027 роки та обласної програми «Розвиток освітнього простору Полтавщини» на 2021–2025 роки.