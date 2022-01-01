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Освіта, Полтавщина

Полтавщина стала лідером по діджиталізації в освіті

Сьогодні, 08:27 Переглядів: 60

 

100% шкіл Полтавщини підключилися до платформи «Всеукраїнська школа онлайн»

Полтавська область виявилася лідером із реєстрації освітян та учнів на платформі для дистанційного та змішаного навчання «Всеукраїнська школа онлайн». Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

- 100% шкіл Полтавщини підключені до платформи «Всеукраїнська школа онлайн». На ній зареєстровано понад 9 тисяч вчителів та понад 39 тисяч учнів 5–11 класів закладів загальної середньої освіти Полтавської області, – повідомив заступник голови Полтавської облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Панченко.

За його словами, навчально-методичне наповнення та цифровий інструментарій на платформі «Всеукраїнська школа онлайн» поступово оновлюється та доповнюється. Наразі контент там призначений для учнів 5–11 класів, проте в наступному році на платформі розмістять уроки й для початкових класів, що дасть змогу розширити кількість користувачів.

Електронні журнали та щоденники впровадили майже в 170 школах Полтавської області.

- Лідером у запровадженні електронних журналів та щоденників є платформа «Нові знання», до якої під'єднано 76 закладів, до платформи «Атомс» — 20, «Моя школа» — 15, державний E-Journal — 11, — додає Ігор Панченко.

При впровадженні цифрових технологій важливо, щоб вчитель не тільки вмів і знав, як працювати з ґаджетами, але й мав необхідну техніку. За сприяння Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти і науки цього року полтавські педагоги отримали 2447 ноутбуків у межах національного проєкту «Ноутбук кожному вчителю».

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Надалі область продовжить закуповувати техніку в межах стратегії розвитку Полтавщини на 2021–2027 роки та обласної програми «Розвиток освітнього простору Полтавщини» на 2021–2025 роки.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: kidsvisitor.com
Теги: діджиталізація цифровізація освіта дистанційне навчання
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