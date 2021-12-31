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Зустрічали Новий рік «‎на ялинці»? Шукайте себе на фото

Вчора, 23:03 Переглядів: 525

 

Хоч масових заходів і не було, частина кременчужан все одно, за традицією, прийшла на площу Перемоги

В ніч на 1 січня увесь світ зустрічає новий 2022 рік. Зазвичай, під головною ялинкою на площі Перемоги, з такого приводу відбуваються гучні масові гуляння.

Через коронавірусні обмеження концертної програми цьогоріч немає, але працює новорічне містечко, ковзанка і атракціони. Частина кременчужан все одно прийшли зустрічати Новий рік під ялинкою. Якщо ви теж були серед них - шукайте себе на наших фото.

З Новим Роком!

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко
Теги: Новий рік Новый год ялинка елка фото

А де ви зустрічали 2022 рік?

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