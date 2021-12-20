15 років еволюції кременчуцької ялинки

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 689 Коментарів: 1

Як змінилася новорічна красуня з 2007 року

Кременчуцький ТелеграфЪ пропонує згадати, як за 15 років змінилася новорічна красуня. 2007 рік 2009/2010 рік 2010/2011 рік 2011/2012 рік 2012/2013 рік 2013/2014 рік 2014/2015 рік 2015/2016 рік 2016/2017 рік 2017/2018 рік 2018/2019 рік 2019/2020 рік 2020/2021 рік 2021/2022 рік

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