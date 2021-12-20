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15 років еволюції кременчуцької ялинки

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 689 Коментарів: 1

 

Як змінилася новорічна красуня з 2007 року 

Кременчуцький ТелеграфЪ пропонує згадати, як за 15 років змінилася новорічна красуня. 

2007 рік 

2009/2010 рік

2010/2011 рік

2011/2012 рік

2012/2013 рік

2013/2014 рік

2014/2015 рік

2015/2016 рік

2016/2017 рік

2017/2018 рік

2018/2019 рік

2019/2020 рік

2020/2021 рік

2021/2022 рік

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: ялинка Новий рік елка
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Коментарі: 1

80
verbki:
Сьогодні, 10:31

Может это просто депрессивное настроение, но ... При виде городской елки я вспоминаю заметки Телегафа несколько лет назад - тогда Вы писали по сколько миллионов гривен было украдено вице-мэром за новогодние праздники ...


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