Кременчук отримав 75 ноутбуків у рамках проєкту «Ноутбук кожному вчителю» від МОН та Мінцифри

Техніку розподілять між закладами загальної середньої освіти комунальної форми власності територіальної громади Кременчука
Кременчук отримав 75 ноутбуків у рамках проєкту «Ноутбук кожному вчителю», повідомляє пресслужба виконкому міста. Проєкт реалізується за ініціативи Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації.
Техніку розподілять між закладами загальної середньої освіти комунальної форми власності територіальної громади Кременчука.
Загалом у межах цієї ініціативи 60 тисяч українських вчителів будуть забезпечені ноутбуками. Кошти на закупівлю техніки у розмірі 980 мільйонів гривень виділили з держбюджету.
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