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Кременчук

Кременчук отримав 75 ноутбуків у рамках проєкту «Ноутбук кожному вчителю» від МОН та Мінцифри

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 269 Коментарів: 1

 

Техніку розподілять між закладами загальної середньої освіти комунальної форми власності територіальної громади Кременчука

Кременчук отримав 75 ноутбуків у рамках проєкту «Ноутбук кожному вчителю», повідомляє пресслужба виконкому міста. Проєкт реалізується за ініціативи Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації.

Техніку розподілять між закладами загальної середньої освіти комунальної форми власності територіальної громади Кременчука.

Загалом у межах цієї ініціативи 60 тисяч українських вчителів будуть забезпечені ноутбуками. Кошти на закупівлю техніки у розмірі 980 мільйонів  гривень виділили з держбюджету.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: нуотбуки школи вчителі
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Коментарі: 1

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herda:
Сьогодні, 15:47

Надеюсь достанутся учителям, а не администрации школ! 


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