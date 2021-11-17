Кременчук отримав 75 ноутбуків у рамках проєкту «Ноутбук кожному вчителю» від МОН та Мінцифри

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 269 Коментарів: 1

Кременчук отримав 75 ноутбуків у рамках проєкту «Ноутбук кожному вчителю», повідомляє пресслужба виконкому міста. Проєкт реалізується за ініціативи Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації.

Техніку розподілять між закладами загальної середньої освіти комунальної форми власності територіальної громади Кременчука.

Загалом у межах цієї ініціативи 60 тисяч українських вчителів будуть забезпечені ноутбуками. Кошти на закупівлю техніки у розмірі 980 мільйонів гривень виділили з держбюджету.