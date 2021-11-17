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Здоров'я, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Телеграм-бот покаже кременчужанам кількість доз вакцин у найближчому пункті щеплення

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 348

 

Цей бот використовує геолокацію на телефоні користувача

Інформацію про наявність вакцин у найближчому пункті щеплення тепер можна дізнатися, не виходячи з дому, – запрацював телеграм-бот державного підприємства «Медичні закупівлі України» (medpro_ukraine_bot). Про це розповів під час брифінгу 16 листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Використовуючи геолокацію на телефоні користувача, цей бот знаходить найближчі центри вакцинації і показує кількість доз наявних там вакцин. Інформація оновлюється щодня на основі звітів, які пункти щеплення подають в інформаційну систему MedData.

До речі, ДП «Медичні закупівлі України» уклало угоди на закупівлю 369 лікарських засобів на 2 млрд 750 млн грн. Це централізовані закупівлі за гроші державного бюджету. За словами Ляшка, це зекономило 645 млн грн, які пішли на боротьбу з коронавірусною інфекцією.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: bzh.life
Теги: бот вакцинація вакцина центри масової вакцинації
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