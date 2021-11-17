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Кременчук, Здоров'я

Лікарі зможуть підвищити кваліфікацію за рахунок професійного медичного стажування

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 268 Коментарів: 1

 

Подібні стажування дозволяють набути нових знань і важливих професійних навичок

МОЗ визначило правила професійного медичного стажування лікаря за межами місця працевлаштування для підвищення кваліфікації і зарахування балів безперервного професійного розвитку (БПР). Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Подібні стажування дозволяють набути нових знань і важливих професійних навичок - отже мають стати популярними серед лікарів.

У міністерстві становили чіткі правила для програми і бази стажування, його тривалості та оцінювання за його результатами.

Також наказ передбачає:

  • осучаснені умови проведення циклів тематичного удосконалення та іспиту за результатами їх завершення;
  • оновлені правила проходження циклів спеціалізації та атестації для отримання або підтвердження звання «лікар-спеціаліст»;
  • порядок навчання на симуляційних тренінгах або тренінгах з опанування практичними навичками.

Паралельно з цим скасували деякі застарілі Положення:

  • про факультет удосконалення лікарів (провізорів) при  вищих  медичних  і  фармацевтичних навчальних закладах;
  • про підвищення кваліфікації лікарів (провізорів) на курсах інформації і стажування;
  • про державний інститут удосконалення  лікарів (провізорів).

Оновлена правова база дозволить переорієнтувати заклади вищої освіти на проведення сучасних заходів БПР і забезпечення лікарів якісною освітою на післядипломному рівні.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: лікарі стажування підвищення кваліфікації
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Коментарі: 1

672
shtai:
Сьогодні, 14:39

Це жарт чи їм робити нема чого? Лікарі вже давно "збирають" бали для підвищення або підтвердження кваліфікації за допомогою онлайн курсів. Тим більше вони майже всі безкоштовні (їх проведення фінансують фарм-компанії).


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