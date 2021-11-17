Лікарі зможуть підвищити кваліфікацію за рахунок професійного медичного стажування

МОЗ визначило правила професійного медичного стажування лікаря за межами місця працевлаштування для підвищення кваліфікації і зарахування балів безперервного професійного розвитку (БПР). Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Подібні стажування дозволяють набути нових знань і важливих професійних навичок - отже мають стати популярними серед лікарів.
У міністерстві становили чіткі правила для програми і бази стажування, його тривалості та оцінювання за його результатами.
Також наказ передбачає:
Паралельно з цим скасували деякі застарілі Положення:
Оновлена правова база дозволить переорієнтувати заклади вищої освіти на проведення сучасних заходів БПР і забезпечення лікарів якісною освітою на післядипломному рівні.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.