Лікарі зможуть підвищити кваліфікацію за рахунок професійного медичного стажування

МОЗ визначило правила професійного медичного стажування лікаря за межами місця працевлаштування для підвищення кваліфікації і зарахування балів безперервного професійного розвитку (БПР). Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Подібні стажування дозволяють набути нових знань і важливих професійних навичок - отже мають стати популярними серед лікарів.

У міністерстві становили чіткі правила для програми і бази стажування, його тривалості та оцінювання за його результатами.

Також наказ передбачає:

осучаснені умови проведення циклів тематичного удосконалення та іспиту за результатами їх завершення;

оновлені правила проходження циклів спеціалізації та атестації для отримання або підтвердження звання «лікар-спеціаліст»;

порядок навчання на симуляційних тренінгах або тренінгах з опанування практичними навичками.

Паралельно з цим скасували деякі застарілі Положення:

про факультет удосконалення лікарів (провізорів) при вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах;

про підвищення кваліфікації лікарів (провізорів) на курсах інформації і стажування;

про державний інститут удосконалення лікарів (провізорів).

Оновлена правова база дозволить переорієнтувати заклади вищої освіти на проведення сучасних заходів БПР і забезпечення лікарів якісною освітою на післядипломному рівні.