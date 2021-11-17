Пікетом на пікет: у соцмережах скликають на альтернативний мітинг — щоб не відкривати школи у Кременчуці

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 695 Коментарів: 2

Проти навчання у міських школах виступає мешканець Горішніх Плавнів, а розповсюджує його «хамелеон»

У Кременчуці завтра, 18 листопада, на 8.00 скликають мітинг перед мерією за те, щоб діти не ходили до школи, а сиділи вдома, доки не стабілізується ситуація з коронавірусом. Пост гуляє у фейсбуку.

Він з'явився після повідомлення міського голови про відновлення навчання для всіх школярів.

Автор повідомлення про батьківський мітинг у Кременчуці — мешканець Горішніх Плавнів Григорій Галалей.

Розповсюджувати його кинувся користувач із аватаркою хамелеона, стрічка якого забита новинами про добрі справи нардепа Шаповалова і репостами новин про добрі справи мерії. Коментатори, в основному — теж з «картинками» замість фото. Усе це дуже схоже на роботу ботоферми.

Нагадаємо, батьківська спільнота неодноразово вимагала від мерії відновити навчання хоча б для учнів 1-4 класів, апелюючи тим, що навчання молодших школярів дозволено навіть у червоній зоні.