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Кременчук

Пікетом на пікет: у соцмережах скликають на альтернативний мітинг — щоб не відкривати школи у Кременчуці

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 695 Коментарів: 2

Проти навчання у міських школах виступає мешканець Горішніх Плавнів, а розповсюджує його «хамелеон»

У Кременчуці завтра, 18 листопада, на 8.00 скликають мітинг перед мерією за те, щоб діти не ходили до школи, а сиділи вдома, доки не стабілізується ситуація з коронавірусом. Пост гуляє у фейсбуку.

 

Він з'явився після повідомлення міського голови про відновлення навчання для всіх школярів.

 

Автор повідомлення про батьківський мітинг у Кременчуці — мешканець Горішніх Плавнів Григорій Галалей.

  

Розповсюджувати його кинувся користувач із аватаркою хамелеона, стрічка якого забита новинами про добрі справи нардепа Шаповалова і репостами новин про добрі справи мерії. Коментатори, в основному — теж з «картинками» замість фото. Усе це дуже схоже на роботу ботоферми.

 

Нагадаємо, батьківська спільнота неодноразово вимагала від мерії відновити навчання хоча б для учнів 1-4 класів, апелюючи тим, що навчання молодших школярів дозволено навіть у червоній зоні.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: мітинг освіта батьки
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Коментарі: 2

1 250
antikola:
Сьогодні, 15:43

вот людям нечем заняться.


6 3
4
herda:
Сьогодні, 15:46

Странно как-то, созывает человек, который не живет в Кременчуге)) а судя по коментам в фб, то включились те, у кого нет детей! 


8 3

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