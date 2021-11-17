Горішні Плавні знову стали найчистішим промисловим містом в Україні

Горішні Плавні знову стали найменш забрудненим промисловим містом в Україні - за індексом забруднення атмосфери (ІЗА), який враховує рівень забруднення по 5 пріоритетним забруднюючим домішкам.
Місто з результатом 2,0 опинилося на останньому місці за перші пів року у 2021 серед 39 міст України, в яких розраховується індекс.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії (ЦДО) ім.Б.Срезневського, далі в порядку зростання забруднення йдуть:
Кременчук за рівнем забруднення знаходиться на 12 місці з індексом 7,0. При цьому в 2020 році він був на 13 місці з індексом 6,9, а у 2019 році - аж на 21-му з показником 5,7, в 2017 - на 18-му з показником 6,3.
Серед міст із високим рівнем забруднення знаходилися (у порядку зниження):
Дуже високий і високий рівень забруднення повітря був обумовлений здебільшого значними середніми концентраціями формальдегіду, діоксиду азоту, фенолу, фтористого водню, оксиду вуглецю та завислих речовин.
При цьому в звіті наголошується, що загальний рівень забруднення повітря в містах України за 6 місяців 2021 року за показником ІЗА знизився з 6,9 до 6,4 порівняно з аналогічним періодом 2020 року за рахунок середньорічного зниження вмісту формальдегіду.
Завантажити весь звіт можна тут:
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