Горішні Плавні знову стали найчистішим промисловим містом в Україні

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 70 Коментарів: 1

Горішні Плавні знову стали найменш забрудненим промисловим містом в Україні - за індексом забруднення атмосфери (ІЗА), який враховує рівень забруднення по 5 пріоритетним забруднюючим домішкам.

Місто з результатом 2,0 опинилося на останньому місці за перші пів року у 2021 серед 39 міст України, в яких розраховується індекс.

Слід зазначити, що це не робить повітря Горішніх Плавнів найчистішим в Україні, а лише найменш забрудненим серед 39 промислових міст.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії (ЦДО) ім.Б.Срезневського, далі в порядку зростання забруднення йдуть:

Ізмаїл (2,8);

Бровари (3,0);

Обухів (3,1);

Харків (3,2);

Світловодськ (3,3).

Кременчук за рівнем забруднення знаходиться на 12 місці з індексом 7,0. При цьому в 2020 році він був на 13 місці з індексом 6,9, а у 2019 році - аж на 21-му з показником 5,7, в 2017 - на 18-му з показником 6,3.

Серед міст із високим рівнем забруднення знаходилися (у порядку зниження):

Кам'янське (13,7);

Маріуполь (13,7);

Одеса (11,8);

Дніпро (11,0);

Кривий Ріг (10,8).

Дуже високий і високий рівень забруднення повітря був обумовлений здебільшого значними середніми концентраціями формальдегіду, діоксиду азоту, фенолу, фтористого водню, оксиду вуглецю та завислих речовин.

При цьому в звіті наголошується, що загальний рівень забруднення повітря в містах України за 6 місяців 2021 року за показником ІЗА знизився з 6,9 до 6,4 порівняно з аналогічним періодом 2020 року за рахунок середньорічного зниження вмісту формальдегіду.

Завантажити весь звіт можна тут:oglyad-stanu-zabrudnennya-za-pivrichchya-2021-sayt.pdf [746,85 Kb] (cкачиваний: 0)