Фотофакт: на Соборній на деревах розвішують новорічні гірлянди

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 756

17 листопада «ТелеграфЪ» помітив, що центр міста продовжують прикрашати до зимових свят. На деревах на вулиці Соборній – навпроти скверу ім. Олега Бабаєва – розвішують новорічні гірлянди.

Нагадаємо, у сквері ім. Бабаєва комунальники вже створили святкову атмосферу. А на площі Перемоги встановлюють ковзанку та головну ялинку Кременчука.

Загалом святкова ілюмінація цього року обійдеться місту в 100 тисяч гривень.