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Фотофакт: на Соборній на деревах розвішують новорічні гірлянди

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 756

 

Центр міста прикрашають до зимових свят

17 листопада «ТелеграфЪ» помітив, що центр міста продовжують прикрашати до зимових свят. На деревах на вулиці Соборній – навпроти скверу ім. Олега Бабаєва – розвішують новорічні гірлянди.

Нагадаємо, у сквері ім. Бабаєва комунальники вже створили святкову атмосферу. А на площі Перемоги встановлюють ковзанку та головну ялинку Кременчука.

Загалом святкова ілюмінація цього року обійдеться місту в 100 тисяч гривень.

За новорічні ранки — 200 тисяч, за ілюмінацію — 100 тисяч заплатять з бюджету Кременчука
Фото: Леся Лазоренко
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Автор: Катерина Турубара Фото: Леся Лазоренко
Теги: Новый год Новий рік гирлянды деревья иллюминация сквер имени Бабаева
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