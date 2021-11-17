Фотофакт: на Соборній на деревах розвішують новорічні гірлянди

17 листопада «ТелеграфЪ» помітив, що центр міста продовжують прикрашати до зимових свят. На деревах на вулиці Соборній – навпроти скверу ім. Олега Бабаєва – розвішують новорічні гірлянди.
Нагадаємо, у сквері ім. Бабаєва комунальники вже створили святкову атмосферу. А на площі Перемоги встановлюють ковзанку та головну ялинку Кременчука.
Загалом святкова ілюмінація цього року обійдеться місту в 100 тисяч гривень.
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