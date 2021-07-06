32,5 мільйони гривень отримають школи Полтавщини на придбання ноутбуків

Полтавська область - єдина в Україні, де 100% шкіл використовують платформу «Всеукраїнська школа онлайн»
Минулого тижня Полтавську область відвідав заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький, інформує сайт МОН.
Пан Селецький відзначив, що в умовах пандемії, коли школи не працювали в звичайному режимі, область показала себе з найкращого боку:
В межах проєкту «Інтерент-субвенція» 36 територіальних громад області отримають 40,5 мільйони гривень на проведення швидкісного інтернету. А понад 32,5 мільйони гривень розподілять між навчальними закладами з метою придбання ноутбуків для кращої організації дистанційного навчання.