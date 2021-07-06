З 2 липня ввели нові правила для в'їзду в Україну з деяких країн

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 111

Здебільшого це - країни, в яких останнім часом спостерігається зростання кількості хворих на «Дельта»‎-штам COVID-19

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив на своєму Telegram-каналі про те, що з 2 липня Україна змінить правила перетину кордону громадянами, які повертаються з Португалії, Росії, Великобританії та Індії.

В українців, які відвідали ці країни, буде два варіанти:

зробити експрес-тест на антиген SARS-CoV-2;

встановити на смартфон додаток « Вдома »‎ для проходження 14-денної самоізоляції.

Такі нововведення пан Федоров пояснює тим, що в зазначених країнах спостерігається надвисока кількість випадків зараження новим штамом «Дельта»‎.



