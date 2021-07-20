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Кременчук, Освіта, Україна, Світ

Понад 60 000 вчителів отримають новенькі ноутбуки: держава виділила 980 мільйонів гривень

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 296 Коментарів: 1

 

Закуплять ноутбуки вартістю 20 000 гривень, які відповідають усім вимогам МОН

Міністерство цифрової трансформації спільно з міністерством освіти та науки продовжують працювати над забезпеченням шкіл України сучасною технікою, що стало надзвичайно актуальним в умовах пандемії. На придбання ноутбуків для вчителів закладів загальної середньої освіти у 2021 році виділили 980 мільйонів гривень, інформує Мінцифри на своєму офіційному сайті.

- Електронні журнали та щоденники, онлайн-конференції, презентації на уроках — це майбутнє освіти. Наша мета — зробити так, щоб у кожного вчителя був власний персональний комп’ютер, доступ до швидкісного інтернету та ще більше можливостей для навчання дітей, — розповів Віцепрем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У наказі МОН прописані вимоги для техніки, аби гарантувати, що комп'ютери будуть високої якості. Орієнтовна вартість одного ноутбука, розрахована на основі аналізу ринку та консультацій з постачальниками, становитиме 20 000 гривень.

У спеціальній Постанові МОН прописані умови використання цієї субвенції. Так, скористатися субвенцією можна буде на засадах співфінансування:

  • 70% — за рахунок субвенції, 30% — за рахунок місцевих бюджетів для м. Києва, обласних бюджетів та бюджетів територіальних громад, де населення становить понад 40 тис. осіб;
  • 90% — за рахунок субвенції, 10% — за рахунок місцевих бюджетів для міських територіальних громад, де чисельність населення становить менш ніж 40 тис. осіб;
  • 95% — за рахунок субвенції, 5% — за рахунок місцевих бюджетів для сіл, селищ, гірських населених пунктів та міст на лінії зіткнення.
1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: ноутбуки вчителі дистанційна освіта
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Коментарі: 1

38
BS:
Сьогодні, 17:39

В принципі добра ініціатива, але чому б не купити ці ноутбуки одноразово напряму у виробника? Думаю і ціна буде на порядок нижче.


1 0

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