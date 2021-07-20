Понад 60 000 вчителів отримають новенькі ноутбуки: держава виділила 980 мільйонів гривень

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 296 Коментарів: 1

Міністерство цифрової трансформації спільно з міністерством освіти та науки продовжують працювати над забезпеченням шкіл України сучасною технікою, що стало надзвичайно актуальним в умовах пандемії. На придбання ноутбуків для вчителів закладів загальної середньої освіти у 2021 році виділили 980 мільйонів гривень, інформує Мінцифри на своєму офіційному сайті.

- Електронні журнали та щоденники, онлайн-конференції, презентації на уроках — це майбутнє освіти. Наша мета — зробити так, щоб у кожного вчителя був власний персональний комп’ютер, доступ до швидкісного інтернету та ще більше можливостей для навчання дітей, — розповів Віцепрем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У наказі МОН прописані вимоги для техніки, аби гарантувати, що комп'ютери будуть високої якості. Орієнтовна вартість одного ноутбука, розрахована на основі аналізу ринку та консультацій з постачальниками, становитиме 20 000 гривень.

У спеціальній Постанові МОН прописані умови використання цієї субвенції. Так, скористатися субвенцією можна буде на засадах співфінансування: