Понад 60 000 вчителів отримають новенькі ноутбуки: держава виділила 980 мільйонів гривень

Закуплять ноутбуки вартістю 20 000 гривень, які відповідають усім вимогам МОН
Міністерство цифрової трансформації спільно з міністерством освіти та науки продовжують працювати над забезпеченням шкіл України сучасною технікою, що стало надзвичайно актуальним в умовах пандемії. На придбання ноутбуків для вчителів закладів загальної середньої освіти у 2021 році виділили 980 мільйонів гривень, інформує Мінцифри на своєму офіційному сайті.
- Електронні журнали та щоденники, онлайн-конференції, презентації на уроках — це майбутнє освіти. Наша мета — зробити так, щоб у кожного вчителя був власний персональний комп’ютер, доступ до швидкісного інтернету та ще більше можливостей для навчання дітей, — розповів Віцепрем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
У наказі МОН прописані вимоги для техніки, аби гарантувати, що комп'ютери будуть високої якості. Орієнтовна вартість одного ноутбука, розрахована на основі аналізу ринку та консультацій з постачальниками, становитиме 20 000 гривень.
У спеціальній Постанові МОН прописані умови використання цієї субвенції. Так, скористатися субвенцією можна буде на засадах співфінансування:
- 70% — за рахунок субвенції, 30% — за рахунок місцевих бюджетів для м. Києва, обласних бюджетів та бюджетів територіальних громад, де населення становить понад 40 тис. осіб;
- 90% — за рахунок субвенції, 10% — за рахунок місцевих бюджетів для міських територіальних громад, де чисельність населення становить менш ніж 40 тис. осіб;
- 95% — за рахунок субвенції, 5% — за рахунок місцевих бюджетів для сіл, селищ, гірських населених пунктів та міст на лінії зіткнення.