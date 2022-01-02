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Кременчук, Освіта

Так і не відкрили: дитсадок №5 у Кременчуці досі зачинений та в будівельних лісах

Сьогодні, 09:07 Переглядів: 345

 

Батьківська спільнота знову хоче мітингувати – тепер під садочком

Дитсадок №5 у Кременчуці досі зачинений на термомодернізацію – стоять будівельні ліси, незважаючи на те, що мер обіцяв до кінця року відчинити всі дитсадки.

Дитсадок №5, фото зроблене 28.12 - з того часу нічого не змінилося, кажуть батьки
Дитсадок №5, фото зроблене 28.12 - з того часу нічого не змінилося, кажуть батьки

Батьки дітей обурені, вони звертають увагу, що на паспорті об’єкту вказане завершення робіт – у четвертому кварталі 2021 року. Але ремонт переходить у 2022 рік...

 

Батьки знову хочуть скликати мітинг – тепер перед садочком. Дехто навіть пропонує самим розбирати будівельні ліси.

Дитсадок №5 зсередини
Дитсадок №5 зсередини

30 грудня під час звіту міського голови Віталія Малецького, вони намагалися поставити йому питання щодо садочку – але, як ми повідомляли раніше, мер фактично не відповідав на питання людей, обмежившись монологом та відеозвітом. До того ж, як ми звернули увагу, питання в чаті на YouTube чомусь видалялися.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: дитсадок термомодернізація ремонт
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