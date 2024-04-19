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Змова на закупівлі «Полтаваобленерго»: антимонопольний комітет оштрафував дві компанії

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 196

 

Змова між компаніями відбувалася під час закупівлі ізоляційного приладдя 

Територіальне відділення Антимонопольного комітету України виявило змову між двома фірмами під час закупівлі акціонерним товариством «Полтаваобленерго» ізоляційного приладдя. Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Відбувалася ця закупівля у 2017-2018 роках, а її загальна вартість становила понад 6 мільйонів гривень.

Спеціалісти антимонопольного комітету встановили, що фірми ТОВ «Укрславметал» та ФОП Саламатова А.В. під час участі у торгах узгоджували свою поведінку.

Аналітики визнали ці компанії винними у вчиненні порушення за п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що призвели до спотворення результатів торгів.

За це ТОВ «Укрславметал» оштрафували на суму 136 тисяч гривень. ФОП Саламатову А.В. оштрафувати не можуть, тому що її підприємницька діяльність наразі припинена.

Нагадаємо, торік Кременчуцька міська рада звернулася до Антимонопольного комітету з проханням проконтролювати діяльність «Полтаваобленерго» стосовно підвищення цін і тарифів на комунальні послуги.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтаваобленерго закупівлі штраф
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