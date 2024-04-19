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827 мешканців Полтавщини отримають матеріальну допомогу у квітні, – Філіп Пронін

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 144

 

Для виплат з обласного бюджету спрямували майже 8 млн грн

827 мешканців Полтавщини отримають матеріальну допомогу у квітні. Як повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, для виплат з обласного бюджету спрямували майже 8 млн грн. Таке рішення ухвалила профільна комісія при ОВА.

Для підтримки захисників України виділяють такі кошти:

  • 151 військовому виплатять залежно від ступеня тяжкості поранення від 5 до 20 тис. грн (загальна сума – понад 1,4 млн грн);
  • 65 сімей полеглих бійців отримають допомогу на понад 3 млн грн.

Фінансову підтримку для лікування, зокрема й онкозахворювань, одержать понад 500 мешканців області, серед них 14 переселенців. Дев’ять учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС отримають на лікування від 1 до 20 тис. грн.

Також традиційно передбачена одноразова допомога довгожителям, яким виповниться 100 років. Цього місяця трьом мешканцям області спрямують по 5 тис. грн.

Нагадаємо, майже 900 мешканців Полтавщини в березні отримали допомогу на загальну суму понад 7 млн грн.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: radiotrek.rv.ua
Теги: матеріальна допомога Полтавська ОВА військові чорнобильці Довгожителі захисники поранені
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