827 мешканців Полтавщини отримають матеріальну допомогу у квітні, – Філіп Пронін

827 мешканців Полтавщини отримають матеріальну допомогу у квітні. Як повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, для виплат з обласного бюджету спрямували майже 8 млн грн. Таке рішення ухвалила профільна комісія при ОВА.
Для підтримки захисників України виділяють такі кошти:
Фінансову підтримку для лікування, зокрема й онкозахворювань, одержать понад 500 мешканців області, серед них 14 переселенців. Дев’ять учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС отримають на лікування від 1 до 20 тис. грн.
Також традиційно передбачена одноразова допомога довгожителям, яким виповниться 100 років. Цього місяця трьом мешканцям області спрямують по 5 тис. грн.
Нагадаємо, майже 900 мешканців Полтавщини в березні отримали допомогу на загальну суму понад 7 млн грн.
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