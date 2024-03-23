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Майже 900 мешканців Полтавщини в березні отримають допомогу на загальну суму понад 7 млн грн

Сьогодні, 15:55 Переглядів: 163

 

З них допомогу на лікування з обласного бюджету отримають понад 500 людей

Майже 900 мешканців Полтавщини отримають матеріальну допомогу в березні. Таке рішення прийняли на засіданні профільної комісії ОВА. Для виплат цієї допомоги з обласного бюджету спрямували понад 7 млн грн.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

- Першочергово – підтримка оборонців і сімей загиблих захисників. Пораненим військовим виплатять від 5 до 20 тис. грн залежно від ступеня тяжкості захворювання. Загальна сума – 1,4 млн грн. Родинам загиблих воїнів нададуть допомогу на майже 2,5 млн грн, – зазначив Філіп Пронін.

Понад 500 мешканців області отримають фінансову допомогу для лікування, зокрема онкозахворювань. Серед них 21 особа з-поміж ВПО.

Від 1 до 5 тисяч гривень виплатять десяти учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

І традиційно довгожителям, яким у березні виповниться 100 років, виплатять одноразову допомогу по 5 тисяч гривень. Такі виплати передбачені для шістьох ветеранів області.

Нагадаємо, матеріальну допомогу з обласного бюджету у жовтні минулого року отримали 611 жителів Полтавщини.

З обласного бюджету виділили допомогу постраждалим внаслідок ракетного удару по Кременчуку

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Філіп Пронін / Полтавська ОВА
Теги: Полтавська ОВА Філіп Пронін матеріальна допомога захисники поранені
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