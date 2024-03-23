Майже 900 мешканців Полтавщини в березні отримають допомогу на загальну суму понад 7 млн грн

Майже 900 мешканців Полтавщини отримають матеріальну допомогу в березні. Таке рішення прийняли на засіданні профільної комісії ОВА. Для виплат цієї допомоги з обласного бюджету спрямували понад 7 млн грн.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Понад 500 мешканців області отримають фінансову допомогу для лікування, зокрема онкозахворювань. Серед них 21 особа з-поміж ВПО.
Від 1 до 5 тисяч гривень виплатять десяти учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
І традиційно довгожителям, яким у березні виповниться 100 років, виплатять одноразову допомогу по 5 тисяч гривень. Такі виплати передбачені для шістьох ветеранів області.
Нагадаємо, матеріальну допомогу з обласного бюджету у жовтні минулого року отримали 611 жителів Полтавщини.
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