Цифровий освітній центр для дітей відкрили у Горішніх Плавнях

У ЦДтаЮТ Горішніх Плавнів відкрили Цифровий освітній центр. У ньому створено умови для навчання, розвиваючих занять і розваг. Новий освітній простір призначено для дітей віком від п’яти до 18 років
Минулого понеділка у Центрі дитячої та юнацької творчості презентували Цифровий освітній центр. Як розповіли у ЦДтаЮТ, його створено в партнерстві з українським представництвом міжнародної неурядової організації Save the Children («Врятуйте дітей») у рамках проєкту «Освіта в надзвичайних ситуаціях». Центр функціонуватиме з дотриманням необхідних заходів безпеки. Рекомендації представництву Save the Children щодо вибору закладу для розміщення освітнього простору були надані департаментом освіти і науки Полтавської ОВА за підтримки міської адміністрації Горішніх Плавнів. Відкриття центру відвідала заступниця міського голови Надія Угнічева. Вона зазначила, що, попри реалії воєнного стану, у громаді створюють умови для всебічного розвитку дітей. Збережено мережу позашкільних закладів, розвиваються нові напрями їхньої діяльності.
У приміщенні освітнього простору виконано ремонт. Центр облаштовано меблями. Придбано 10 ноутбуків, 40 планшетів, принтер, проєктор, 3D-ручки, «сенсорну пісочницю», інші пристрої.
Нещодавно, додала вона, Центр дитячої та юнацької творчості «заявив про себе як один із кращих на міжнародному рівні». Міжнародна організація позашкільної освіти відзначила досягнення ЦДтаЮТ відзнакою
«Лідер позашкільної освіти-2023». Координаторка з комунікацій Save the Children Анастасія Олінська розповіла, що в рамках проєкту «Освіта у надзвичайних ситуаціях» організація за фінансування міжнародних донорів відкриває Цифрові освітні простори в регіонах України.
Загалом, за словами координаторки, створено вже 19 Цифрових освітніх центрів. Вони діють на Дніпропетровщині, Полтавщині, Харківщині, Запоріжжі. Новітні освітні простори відвідують понад 2000 дітей.
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