Цифровий освітній центр для дітей відкрили у Горішніх Плавнях

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У ЦДтаЮТ Горішніх Плавнів відкрили Цифровий освітній центр. У ньому створено умови для навчання, розвиваючих занять і розваг. Новий освітній простір призначено для дітей віком від п’яти до 18 років

Минулого понеділка у Центрі дитячої та юнацької творчості презентували Цифровий освітній центр. Як розповіли у ЦДтаЮТ, його створено в партнерстві з українським представництвом міжнародної неурядової організації Save the Children («Врятуйте дітей») у рамках проєкту «Освіта в надзвичайних ситуаціях». Центр функціонуватиме з дотриманням необхідних заходів безпеки. Рекомендації представництву Save the Children щодо вибору закладу для розміщення освітнього простору були надані департаментом освіти і науки Полтавської ОВА за підтримки міської адміністрації Горішніх Плавнів. Відкриття центру відвідала заступниця міського голови Надія Угнічева. Вона зазначила, що, попри реалії воєнного стану, у громаді створюють умови для всебічного розвитку дітей. Збережено мережу позашкільних закладів, розвиваються нові напрями їхньої діяльності.

«Освіта й розвиток дитини залишаються пріоритетом для нашої громади. Локацію для облаштування центру обрано в ЦДтаЮТ, який запропонував умови і напрями діяльності, спираючись на свій досвід роботи, — наголосила Надія Угнічева. — Тут створено можливості для отримання додаткових освітніх послуг для дітей від п’яти до 18 років, у тому числі — для вимушених переселенців», — зазначила заступниця міського голови.

У приміщенні освітнього простору виконано ремонт. Центр облаштовано меблями. Придбано 10 ноутбуків, 40 планшетів, принтер, проєктор, 3D-ручки, «сенсорну пісочницю», інші пристрої.

«Створено всі умови для функціонування у приміщенні ЦДтаЮТ простору для розвитку цифрової освіти, доступу до онлайн-навчання на платформі Всеукраїнської школи онлайн, організації групового дозвілля та спілкування дітей», — наголосила Надія Угнічева.

Нещодавно, додала вона, Центр дитячої та юнацької творчості «заявив про себе як один із кращих на міжнародному рівні». Міжнародна організація позашкільної освіти відзначила досягнення ЦДтаЮТ відзнакою

«Лідер позашкільної освіти-2023». Координаторка з комунікацій Save the Children Анастасія Олінська розповіла, що в рамках проєкту «Освіта у надзвичайних ситуаціях» організація за фінансування міжнародних донорів відкриває Цифрові освітні простори в регіонах України.

«Завдяки їм діти отримують доступ до новітніх освітніх технологій. Вони приходять в центри, де можуть підключитися до онлайн-занять у своїх школах. А також долучитися до занять, які проходять безпосередньо на місці, — вказала Анастасія Олінська. — Це може бути математика, 3D-моделювання, різні види творчості, надолуження освітніх втрат або підготовка до школи. Працівники центру знаходяться тут упродовж дня, тож можуть допомогти дітям із виконанням домашнього завдання».

Загалом, за словами координаторки, створено вже 19 Цифрових освітніх центрів. Вони діють на Дніпропетровщині, Полтавщині, Харківщині, Запоріжжі. Новітні освітні простори відвідують понад 2000 дітей.