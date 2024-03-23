Завтра, 24 березня, на території однієї з громад Кременчуцького району лунатимуть вибухи

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Жителів району просять зберігати спокій та утриматись від коментарів у соцмережах

У неділю, 24 березня, орієнтовно з 8.00 до 9.00 на території однієї з громад району проводитимуться технічні вибухові роботи.

Про це повідомляє Кременчуцька районна військова адміністрація.

- Прохання до місцевих жителів: зберігайте спокій, утримайтеся від коментарів та обговорення в соціальних мережах і месенджерах про місця дислокації вибухів. Слава Збройним силам України! – йдеться у повідомленні.