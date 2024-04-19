Де у Кременчуці у суботу не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 17:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 20 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 18.00
- пров. 1-й Ливарний, 3-9;
- вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
- пров. Докучаєва, 11;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 1А-18;
- пров. Ливарний, 2-26;
- туп. Ливарний, 1-9;
- пров. Літописний, 1-14;
- вул. Макаренка, 40-103/4;
- пров. Мирний, 3-28;
- вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
- пров. Докучаєва, 1А-6;
- пров. Мирний, 6/2-22;
- вул. Революціонерів, 1-2А;
- вул. Художня, 1/8-11;
- пров. Яблуневий, 7;
- пров. 1-й Ливарний;
- вул. Володимира Івасюка;
- пров. Докучаєва;
- пров. Івана Кожедуба;
- вул. Ковальська;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Ливарна;
- пров. Ливарний;
- вул. Павла Чубинського;
- пров. Петра Ракітіна;
- вул. Івана Приходька;
- пров. Тополевий;
- пров. Художній;
- вул. Художня;
- вул. Чумацький Шлях;
- пров. Яблуневий;
- пров. Івана Приходька;
- вул. Ковальська;
- вул. Олександрійська;
- вул. Правобережна, 42А-48;
- вул. Республіканська, 89-93.
З 8.00 до 17.00
- туп. 1-й Озерний, 4-8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садковська, 15/20-54;
- пров. Садковський, 2-34А;
- туп. Садковський, 3/3-23;
- пров. Василя Стефаника, 30-35;
- вул. Матвія Дербукова, 1-26;
- вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
- вул. Кубанська, 1-18;
- вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
- вул. Цегляна, 32, 34, 36;
- уп. Проточний, 26-38/32;
- пров. Вагонобудівний, 7-22;
- вул. Григорія Чуркіна, 4-38;
- вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;
- пров. Космічний, 15-19;
- пров. Лікаря Самойловича, 32/1-93;
- пров. Грузинський, 11-27;
- вул. Лейтенанта Покладова, 23-30/56;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Небесної Сотні, 31-39;
- вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;
- пров. Північний, 4;
- вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
- пров. Сивашський, 4-21;
- вул. Юрія Руфа, 169;
- вул. Експресівська, 47-58;
- пров. Караванний, 1-48А;
- просп. Полтавський, 159-187/2;
- вул. Размислова, 4;
- вул. Хортицька, 3-28/56;
- туп. 1й, 2й Гайдамацький;
- вул. А. Герасимовича;
- пров. Вагонобудівний;
- вул. Василя Стуса;
- пров. Василя Стуса;
- пров. Гайдамацький;
- вул. Г. Чуркіна;
- вул. І. Миколайчука;
- вул. Космонавтів;
- вул. Лейтенанта Покладова;
- пров. Лікаря Самойловича;
- вул. Ліщинова;
- вул. Михайлівська;
- вул.Небесної Сотні;
- вул. Софіївська;
- вул. Тіниста;
- вул. Чорноморська;
- вул. Пилипа Орлика;
- пров. Михайлівський.
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