Де у Кременчуці у суботу не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 20 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 18.00 пров. 1-й Ливарний, 3-9;

вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;

пров. Докучаєва, 11;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 1А-18;

пров. Ливарний, 2-26;

туп. Ливарний, 1-9;

пров. Літописний, 1-14;

вул. Макаренка, 40-103/4;

пров. Мирний, 3-28;

вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;

пров. Докучаєва, 1А-6;

пров. Мирний, 6/2-22;

вул. Революціонерів, 1-2А;

вул. Художня, 1/8-11;

пров. Яблуневий, 7;

пров. 1-й Ливарний;

вул. Володимира Івасюка;

пров. Докучаєва;

пров. Івана Кожедуба;

вул. Ковальська;

наб. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Ливарна;

пров. Ливарний;

вул. Павла Чубинського;

пров. Петра Ракітіна;

вул. Івана Приходька;

пров. Тополевий;

пров. Художній;

вул. Художня;

вул. Чумацький Шлях;

пров. Яблуневий;

пров. Івана Приходька;

вул. Ковальська;

вул. Олександрійська;

вул. Правобережна, 42А-48;

вул. Республіканська, 89-93. З 8.00 до 17.00 туп. 1-й Озерний, 4-8;

пров. Кам’яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садковська, 15/20-54;

пров. Садковський, 2-34А;

туп. Садковський, 3/3-23;

пров. Василя Стефаника, 30-35;

вул. Матвія Дербукова, 1-26;

вул. Івана Піддубного, 1/3-17;

вул. Кубанська, 1-18;

вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;

вул. Цегляна, 32, 34, 36;

уп. Проточний, 26-38/32;

пров. Вагонобудівний, 7-22;

вул. Григорія Чуркіна, 4-38;

вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;

пров. Космічний, 15-19;

пров. Лікаря Самойловича, 32/1-93;

пров. Грузинський, 11-27;

вул. Лейтенанта Покладова, 23-30/56;

вул. Ліщинова, 1А-46;

вул. Небесної Сотні, 31-39;

вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;

пров. Північний, 4;

вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;

пров. Сивашський, 4-21;

вул. Юрія Руфа, 169;

вул. Експресівська, 47-58;

пров. Караванний, 1-48А;

просп. Полтавський, 159-187/2;

вул. Размислова, 4;

вул. Хортицька, 3-28/56;

туп. 1й, 2й Гайдамацький;

вул. А. Герасимовича;

пров. Вагонобудівний;

вул. Василя Стуса;

пров. Василя Стуса;

пров. Гайдамацький;

вул. Г. Чуркіна;

вул. І. Миколайчука;

вул. Космонавтів;

вул. Лейтенанта Покладова;

пров. Лікаря Самойловича;

вул. Ліщинова;

вул. Михайлівська;

вул.Небесної Сотні;

вул. Софіївська;

вул. Тіниста;

вул. Чорноморська;

вул. Пилипа Орлика;

пров. Михайлівський.

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