На одній із центральних вулиць Полтави чоловік намагався зґвалтувати перехожу

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 752

Правоохоронці підозрюють 31-річного полтавця у спробі зґвалтування жінки у Полтаві. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Йому повідомили про підозру у закінченому замаху на зґвалтування, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 152 КК України).

За даними слідства, 15 грудня на одній із центральних вулиць Полтави він домагався жінки, яка поверталася ввечері додому. Це побачили перехожі, які викликали поліцію.

За висновком лікаря-нарколога, підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння — 1,6 проміле. Він неодноразово притягувався до відповідальності, у тому числі за «правопорушення проти статевої свободи та недоторканості особи», і мав незняту та непогашену судимість.

Наразі чоловік — під вартою.