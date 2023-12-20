На одній із центральних вулиць Полтави чоловік намагався зґвалтувати перехожу

Правоохоронці підозрюють 31-річного полтавця у спробі зґвалтування жінки у Полтаві. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.
Йому повідомили про підозру у закінченому замаху на зґвалтування, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 152 КК України).
За даними слідства, 15 грудня на одній із центральних вулиць Полтави він домагався жінки, яка поверталася ввечері додому. Це побачили перехожі, які викликали поліцію.
За висновком лікаря-нарколога, підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння — 1,6 проміле. Він неодноразово притягувався до відповідальності, у тому числі за «правопорушення проти статевої свободи та недоторканості особи», і мав незняту та непогашену судимість.
Наразі чоловік — під вартою.
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