Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

На одній із центральних вулиць Полтави чоловік намагався зґвалтувати перехожу

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 752

 

Жінка поверталася додому

Правоохоронці підозрюють 31-річного полтавця у спробі зґвалтування жінки у Полтаві. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Йому повідомили про підозру у закінченому замаху на зґвалтування, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 152 КК України).

За даними слідства, 15 грудня на одній із центральних вулиць Полтави він домагався жінки, яка поверталася ввечері додому. Це побачили перехожі, які викликали поліцію. 

За висновком лікаря-нарколога, підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння — 1,6 проміле. Він неодноразово притягувався до відповідальності, у тому числі за «правопорушення проти статевої свободи та недоторканості особи», і мав незняту та непогашену судимість.

Наразі чоловік — під вартою.

1
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: volyn24.com
Теги: зґвалтування замах Полтава
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 14 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 30 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх