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Бізнес/Робота

У Ferrexpo стартує конкурс фахової майстерності

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 0 Новини компаній

З огляду на кількість охочих позмагатися в професійній майстерності вже сформовано перелік із 40 номінацій

20 травня поточного року на підприємствах Ferrexpo розпочинається конкурс «Кращі за професією» для визначення й заохочення робітників, які є справжніми майстрами своєї справи.

Цього року й самі співробітники мали змогу подавати заявки на участь у конкурсі, й їхні керівники мали змогу номінувати їх. З огляду на кількість охочих позмагатися в професійній майстерності вже сформовано перелік із 40 номінацій, за якими будуть змагатися робітники різноманітних структурних підрозділів Полтавського ГЗК, та з 16 номінацій — Єристівського ГЗК, що входять до складу залізорудної компанії Ferrexpo.

Загалом на участь у конкурсі зареєструвалися понад 490 працівників і працівниць. Спершу на них чекає тест на перевірку теоретичних знань. Потому ж найцікавіше — практична частина змагань, де кожен зможе показати рівень своїх вмінь та навичок під час виконання цікавих завдань, що базуються на повсякденних задачах, які щозміни виконують робітники й робітниці.

Конкурс «Кращі за професією» проводиться на підприємствах Ferrexpo щороку в травні-червні. Переможців професійних змагань вітають у День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості, який цього року припадає на 21 липня. Як і в попередні роки, трійку лідерів у кожній номінації відзначать додатковим преміюванням, яке кращі за професією отримуватимуть впродовж року з дня перемоги в конкурсі: 20%, 15% та 10% від окладу залежно від зайнятого призового місця. Заохочення передбачені й для трьох кращих організаторів конкурсу з-поміж співробітників структурних підрозділів.

«Конкурс фахової майстерності «Кращі за професією» спонукає робітників підприємств повсякчас підвищувати свій рівень, слугуючи взірцем для менш досвідчених колег. А компанія таким чином може зрощувати мотивованих лідерів всередині команди, готових розвиватися й прямувати вперед», — наголошує Юлія Ніколаєва, в. о. очільниці центру технічної експертизи, координаторка конкурсу.
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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo конкурс
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