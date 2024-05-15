В'ялена риба призвела до лікування: на Полтавщині жінка захворіла на ботулізм

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На Полтавщині зафіксували перший випадок захворювання на ботулізм у цьому році. Про це 15 травня повідомили у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області.

За попередньою інформацією, в’ялену рибу жінка готувала вдома напередодні. Сама вона мешканка Запорізької області, на Полтавщину переїхала після повномасштабного вторгення.

Торік випадків захворювання на ботулізм в області було два. Обидва захворювання зареєстрували у Полтаві, отруїлися двоє мешканців 1986 та 1994 р. н. Їли обоє в’яленого ляща, в одному випадку рибу готували вдома, інша ж мала невстановлене походження.