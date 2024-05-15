Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Здоров'я, Полтавщина

В'ялена риба призвела до лікування: на Полтавщині жінка захворіла на ботулізм

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 304

  

За попередньою інформацією, в'ялену рибу жінка готувала сама вдома

*фото ілюстративне

На Полтавщині зафіксували перший випадок захворювання на ботулізм у цьому році. Про це 15 травня повідомили у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області.

За попередньою інформацією, в’ялену рибу жінка готувала вдома напередодні. Сама вона мешканка Запорізької області, на Полтавщину переїхала після повномасштабного вторгення.

Торік випадків захворювання на ботулізм в області було два. Обидва захворювання зареєстрували у Полтаві, отруїлися двоє мешканців 1986 та 1994 р. н. Їли обоє в’яленого ляща, в одному випадку рибу готували вдома, інша ж мала невстановлене походження.

Ботулізм — це харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини, які виробляються бактеріями-збудниками хвороби. Цей токсин є одним із найсильніших від усіх відомих біологічних отрут. Збудником для розмноження таких токсинів найчастіше є в’ялена або сушена риба.

Симптоми ботулізму:

  • виражена втома, слабкість, запаморочення, нудота, головний біль;
  • зниження чіткості зору (неможливо читати дрібний текст), «пелена» перед очима;
  • сухість у роті та горлі, а також труднощі з ковтанням та мовленням;
  • блювання, закреп і здуття живота;
  • параліч дихальних м’язів.

При виявленні перших симптомів захворювання не варто займатися самолікуванням — необхідно негайно зверніться за медичною допомогою.

Нагадаємо, за минулий рік у Кременчуці захворювань на ботулізм не було зафіксовано. Проте за рік до цього, у 2022 році, таких випадків було зареєстровано три.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: ботулізм риба захворюваність Держпродспоживслужба
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх