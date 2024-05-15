В'ялена риба призвела до лікування: на Полтавщині жінка захворіла на ботулізм

На Полтавщині зафіксували перший випадок захворювання на ботулізм у цьому році. Про це 15 травня повідомили у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області.
За попередньою інформацією, в’ялену рибу жінка готувала вдома напередодні. Сама вона мешканка Запорізької області, на Полтавщину переїхала після повномасштабного вторгення.
Торік випадків захворювання на ботулізм в області було два. Обидва захворювання зареєстрували у Полтаві, отруїлися двоє мешканців 1986 та 1994 р. н. Їли обоє в’яленого ляща, в одному випадку рибу готували вдома, інша ж мала невстановлене походження.
Ботулізм — це харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини, які виробляються бактеріями-збудниками хвороби. Цей токсин є одним із найсильніших від усіх відомих біологічних отрут. Збудником для розмноження таких токсинів найчастіше є в’ялена або сушена риба.
Симптоми ботулізму:
При виявленні перших симптомів захворювання не варто займатися самолікуванням — необхідно негайно зверніться за медичною допомогою.
Нагадаємо, за минулий рік у Кременчуці захворювань на ботулізм не було зафіксовано. Проте за рік до цього, у 2022 році, таких випадків було зареєстровано три.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.