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Кременчук, Здоров'я

За 2022 рік у Кременчуці зафіксували три випадки ботулізму

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 213

 

Які симптоми та профілактика цього захворювання

За 2022 рік (станом на 6 грудня) у Кременчуці зафіксували 3 випадки ботулізму. За інформацією завідувача Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» Андрія Полякова, усі вони були обумовлені вживанням в’яленої риби.

Для порівняння: у нашому Кременчуці за останні 22 роки випадки захворювання на ботулізм реєструвались:

  • 2001 – 4 випадки;
  • 2002 – 4 випадки;
  • 2003 – 1 випадок,
  • 2004 – 1 випадок;
  • 2005 – 7 випадків, померлих – двоє;
  • 2009 – 2 випадки;
  • 2012 – 2 випадки;
  • 2014 – 1 випадок;
  • 2015 – 2 випадки;
  • 2018 – 2 випадки;
  • 2000, 2006-2008, 2010-2011, 2013, 2016-2017, 2019-2021 р.р. – не реєструвалися.

Ботулізм — це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків. Водночас у більшості випадків можна уникнути ботулізму, якщо дотримуватися простих харчових правил.

Причини ботулізму

Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування м'яса, риби, рідше — овочів. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином. Навіть консерви, у яких все гаразд з терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими: ботулізм не можна визначити за кольором або смаком. Мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти.

Також ботулізм може виникнути внаслідок споживання в'яленої чи копченої риби та будь-яких виробів з м'яса (ковбаси, шинки тощо). Найчастіше причиною ботулізму стають в'ялені або копчені продукти домашнього приготування, проте реєструються і випадки хвороби після вживання продуктів, вироблених у промислових умовах. Це трапляється у випадку недотримання відповідних вимог під час заготівлі, переробки чи зберігання продукту.

Значно рідше ботулізмом можна заразитись через рани, так само рідко мікроорганізм передається від матері до дитини через грудне молоко.

Профілактика ботулізму

Щоб вберегтися від ботулізму уникайте споживання:

  • в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;
  • м'ясних та грибних консервів;
  • консервів домашнього виробництва;
  • якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;
  • якщо сумніваєтесь у якості продуктів.

Симптоми ботулізму

Перші симптоми захворювання найчастіше виникають через 12–24 год. після споживання зараженої їжі. Водночас, симптоми так само можуть виникнути раніше (уже через 2 години) або значно пізніше (4 доби і більше). Що важче захворювання, то коротший інкубаційний період.

Характерними симптомами є:

  • порушення близького зору — ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;
  • сильно виражена сухість у роті;
  • важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);
  • підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;
  • запаморочення;
  • короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім — стадія парезу кишківника (здуття живота, закреп);
  • ураження м’язів шиї та кінцівок.

Симптоми ботулізму найчастіше з'являються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби.

Неврологічна симптоматика триває кілька днів і супроводжується загальнотоксичним синдромом — хворі скаржаться на сильний головний біль, запаморочення, безсоння, загальну слабкість, підвищення температури тіла.

У важких випадках пацієнтів турбує відчуття нестачі повітря, тягар в грудній клітці, дихання стає поверхневим. Розвивається дихальна недостатність, що є причиною смерті при ботулізмі.

За найменшої підозри на ботулізм негайно зверніться до лікаря! Госпіталізація обов’язкова незалежно від тяжкості перебігу захворювання. Успіх лікування залежить від ранньої діагностики, правильного лікування, у більшості випадків — введення ботулінічного антитоксину (або іншими словами сироватки, імуноглобуліна).

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ботулизм профілактика симптоми захворюваність
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