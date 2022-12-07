Сьогодні у Кременчуці вимикатимуть від світла дві черги одночасно

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 949

На сьогодні, 7 грудня, НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності у Полтавській області з 00.00 до 7.00 в 271 МВт та з 07.00 до 24.00 в 340 МВт, повідомляє Полтаваобленерго.

Через те, що доведений НЕК «Укренерго» ліміт не достатній для того, щоб вимикання відбувались по одній черзі, з 8.00 відключені дві черги одночасно по графіку погодинних відключень (ГПВ).

Оновлений графік можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, 5 грудня начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив, що на Полтавщині планують повернутися до графіка погодинних відключень (ГПВ), коли світло вимикатимуть на 2 години, а 4 – буде. Однак після цього наміру російське військо знову вдарило по критичній інфраструктурі України.