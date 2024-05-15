Судитимуть жителя Кременчуцького району, який до смерті забив односельця ломом

Сьогодні, 14:48 Переглядів: 433

Кременчуцька окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти жителя Кременчуцького району, повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» у прокуратурі.

За даними слідства, у лютому 2024 року в одному з селищ Кам’янопотоківської тергромади п'яний обвинувачений під час сварки побив 54-річного односельця кулаками, ногами та сталевим ломом. Потерпілий помер на місці від множинних переломів ребер, пошкодження внутрішніх органів та крововиливів у мозок.

Обвинуваченому інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Наразі він перебуває під вартою. Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції.

Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці двоє чоловіків, які до смерті забили перехожого за прикраси, отримали посилені покарання.