Коли святкуватимуть Вознесіння Господнє за новим церковним календарем: історія, традиції та як вітатися

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 224 Коментарів: 1

Свято Вознесіння Господнього символізує біблійську подію, коли Ісус Христос перед очима своїх учнів-апостолів піднявся на Небо. Дата цього свята пов’язана з датою Великодня і відзначають через 40 днів після нього.

Вознесіння Господнє у 2024 році православні християни відзначатимуть 13 червня, адже Великдень цьогоріч святкували 5 травня. Минулого року це свято припало на 25 травня, бо Великдень випав на 16 квітня.

Що означає свято Вознесіння Господнє

Згідно з Біблією, після свого Воскресіння Ісус Христос ще 40 днів перебував на землі, розповідав апостолам про Царство Боже та передавав заповітні вчення.

Після цього Син Божий зібрав учнів на горі Елеон в Єрусалимі, благословив їх, попрощався та вознісся на небеса. Пізніше до апостолів явилося два янголи, які повідомили радісну звістку, що в майбутньому Христос повернеться. Він прийде на землю, щоб судити й живих, і мертвих.

У свято Вознесіння Господнє паломники з усіх куточків світу відправляються до Єрусалиму, щоб піднятися на гору Елеон. Там в монастирі можна побачити відбиток ноги Ісуса, який Він залишив, коли возносився на Небо.

Цього дня в храмах проводять святкові богослужіння, під час яких віряни моляться за спасіння своєї душі.

Як правильно вітатися на Вознесіння Господнє

В українців є багато давніх вознесенських традицій, звичаїв та прикмет.

Як відомо, в деякі великі християнські свята віряни вітаються по-особливому. Так на Різдво говорять «Христос народився» та відповідають «Славімо Його». На Великдень заведено вітатися «Христос Воскрес» й відповідати «Воістину Воскрес».

А на Вознесіння Господнє віряни повертаються до звичного привітання «Слава Ісусу Христу!», на яке потрібно відповісти «Навіки Слава!»

Традиції святкування

На Вознесіння Господнє у церквах проводять святкові служби та всенічні. Цього дня можна відвідати церковну службу та звернутися до Бога зі щирими словами молитви.

У храмі або вдома можна поставити свічку й помолитися за упокій померлих близьких, щоб вони вознеслися в Царство Небесне.

До цього свята печуть спеціальне обрядове печиво — вознесенські драбинки, як символ Вознесіння Ісуса на небеса. Частування роздають усім близьким.

Існує повір’я, що в це свято Ісус повертається на Землю у вигляді мандрівника. Тому щасливою прикметою на Вознесіння вважається подати милостиню, зробити пожертву або допомогти незнайомцю на вулиці.

До цього свята, так само як і на Трійцю, українці прикрашають свою оселю зеленню та свіжими травами.

Чого не можна робити

На це свято існують суворі заборони, про які варто знати, щоб ненароком їх не порушити і не нагрішити.

На Вознесіння Господнє не можна:

думати про погане і бажати зла іншим людям;

лихословити, скандалити, ображатися;

фізично важко працювати;

ображати людей або тварин;

обманювати та брехати;

виходити заміж та вінчатися.

Також православна церква вважає, що на Вознесіння Господнє не можна смітити та плювати на землю, адже вона стає священною, як останнє, до чого доторкнувся Ісус перед тим, як вирушити на небо.

До речі, ранкова вознесенська роса вважається цілющою, а після Вознесіння вже можна купатися.