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У Кременчуці ремонтують зупинки на вулиці Богдана Хмельницького: хто виконує роботи і яка їх вартість

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 253

Роботи мають завершитись до кінця місяця

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» оприлюднив дві закупівлі на капітальний ремонт двох зупинок громадського транспорту, що розташовані на вулиці Богдана Хмельницького. Роботи щодо облаштування об’єктів коштують понад 250 тисяч гривень (майже по 130 тисяч гривень на кожну зупинку). Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro 17 травня. 

Відомо, що закупівлі проводились без використання системи — договори уклали з підприємицею Ганною Бєлкіною, відомою своєю участю у «бордюрних тендерах», а також у інших закупівлях, які розглядають на робочій групі «Прозорість і підзвітність». Роботи вже виконуються з 13 травня і мають завершитись до кінця поточного місяця. 

Нагадаємо, раніше податківці акцентували на відсутності у ФОП Бєлкіної матеріально-технічної бази для виконання робіт щодо заміни бордюрів, які передбачені договором, та офіційно найманих працівників.

«Кременчуцький Телеграф» виявив, що Бєлкіной вдалося встановити 4 зупинки у Кременчуці (кінець березня — початок квітня), попри те, що фахівці заявляли про відсутність у підприємиці офіційно найманих працівників (станом на середину квітня, аналізуючи «бордюрні тендери»).

Аудитори групи також звертали увагу, що комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» має ресурси, техніку та працівників, «тому варто перевірити можливість виконання ним робіт самостійно, без додаткового залучення підрядників». 22 квітня на площі Перемоги біля приміщення міської ради «Кременчуцький Телеграф» помітив робітників комунального підприємства, які міняли бордюри.

Через роботу робочої групи «Прозорість і підзвітність» підрядники, які заходять на кременчуцькі тендери, «зникають», заявляв міський голова Віталій Малецький.

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На відновлення 10 зупинок громадського транспорту у Кременчуці планують витратити 1,5 млн грн

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: ілюстративне
Теги: ремонт зупинки Благоустрій Кременчука
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