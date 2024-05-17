Зеленський підписав закон про мобілізацію ув'язнених

Сьогодні, 17 травня, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію окремих категорій ув’язнених до лав Збройних Сил України. Інформація про це з’явилася на сайті Верховної Ради України.
Проте приєднатися до сил оборони не зможуть ув’язнені, засуджені за тяжкі злочини, зокрема умисне вбивство, зґвалтування та сексуальне насильство, а також ті, хто отримали терміни за злочини проти основ національної безпеки. Також не можуть бути мобілізовані ті, хто посягав на життя правоохоронців; ті, хто вчинив особливо тяжкі корупційні порушення; ті, хто займав особливо відповідальне становище незалежно від статті злочину (міністри, депутати, їх заступники та помічники).
У законі йдеться, що засуджені, які виявили бажання мобілізуватися, підлягатимуть умовно-достроковому звільненню.
Окрім цього, текст закону передбачає:
Такі мобілізовані будуть проходити службу у спецпідрозділах, а адміністративний нагляд за ними здійснюватимуть командири військової частини, куди вони потрапляють.
Нагадаємо, скільки ув’язнених та засуджених можна призвати до лав ЗСУ та чи дозволить це не посилювати мобілізацію раніше досліджував «Кременчуцький Телеграф».
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