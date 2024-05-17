У Кременчуці перинатальний центр планують об’єднати з іншою лікарнею

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 105

Перинатальний центр, як окремий заклад у госпітальному окрузі, працювати не буде

Кременчуцький перинатальний центр II рівня планують реорганізувати в рамках медичної реформи. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час сесії міської ради 17 травня.

— Нам по перинатальному центру доведеться приймати певні рішення. Для того, щоб мали змогу (центр — ред.) підписати угоду (з Національною службою здоров’я України — ред.), — сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Зазначимо, що торік керівник директор департаменту здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Лисак розповів, що Кременчуцький перинатальний центр II рівня увійде до складу лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». За його словами, подібних центрів у госпітальному окрузі, що створюються в рамках реформи, не буде.

Навіщо впроваджують реформу

За словами Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, медична реформа має допомогти забезпечити доступність, якість та безоплатність медичної допомоги для українців. Нові підходи до госпітального планування дозволять також визначати й пріоритети для післявоєнного відновлення системи охорони здоров’я. Плани розвитку та модернізації кожної лікарні в спроможній мережі будуть зрозумілими кожному: пацієнту, керівнику, власнику, НСЗУ та міністерству.