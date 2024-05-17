У Кременчуці перинатальний центр планують об’єднати з іншою лікарнею

Кременчуцький перинатальний центр II рівня планують реорганізувати в рамках медичної реформи. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час сесії міської ради 17 травня.
Зазначимо, що торік керівник директор департаменту здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Лисак розповів, що Кременчуцький перинатальний центр II рівня увійде до складу лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». За його словами, подібних центрів у госпітальному окрузі, що створюються в рамках реформи, не буде.
За словами Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, медична реформа має допомогти забезпечити доступність, якість та безоплатність медичної допомоги для українців. Нові підходи до госпітального планування дозволять також визначати й пріоритети для післявоєнного відновлення системи охорони здоров’я. Плани розвитку та модернізації кожної лікарні в спроможній мережі будуть зрозумілими кожному: пацієнту, керівнику, власнику, НСЗУ та міністерству.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.