Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Слуга народу – Полтавщина
Військовий ліцей і шкільні укриття: Олександр Лемешко про головні рішення на сесії обласної ради 
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук, Здоров'я, Медична реформа у Кременчуці

Що чекає на кременчуцькі онкологічний та шкірно-венерологічний диспансери й перинатальний центр

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 124

 

1 липня МОЗ має вирішити

Що буде з онкологічним і шкірно-венерологічним диспансерами та перинатальним центром у результаті чергового етапу медичної реформи? Залишаться окремими медичними закладами, стануть структурними підрозділами кластерної лікарні чи зникнуть?

Такі питання сьогодні поставив «Кременчуцький ТелеграфЪ» директору департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації Віктору Лисаку під час його брифінгу у медіацентрі ПОВА.

За його словами, у Полтавській області буде лише один госпітальний округ, у якому планується лише один онкологічний диспансер. І він буде у Полтаві.

Водночас пропонується, що Кременчуцький обласний онкодиспансер увійде до складу кластерної лікарні, якою незабаром має стати ЛІЛ «Кременчуцька». Таких лікарень в області буде лише сім, а на Кременчуччині — лише одна.

— Я це озвучив міністру (охорони здоров’я — ред.). Заперечень поки немає. Мають бути прийняті відповідні рішення сесій Полтавської обласної та Кременчуцької міської ради щодо приєднання, — розповів Віктор Лисак.

Він також додав, що обговорював це питання з очільником департаменту охорони здоров’я міськради Максимом Середою та головним лікарем онкодиспансеру Володимиром Севідовим.

— Ми будуємо там діагностичний блок. І нам потрібно бути дуже виваженими, щоб ми могли й далі проводити будівництво. У будь-якому випадку, онкологічна допомога у Кременчуці буде надаватися, — заявив Віктор Лисак.

Що стосується перинатального центру, то таких центрів у госпітальному окрузі взагалі не передбачено. До прикладу, Полтавський перинатальний центр III рівня ввійде до надкластерної лікарні (на базі Полтавської обласної клінічної лікарні імені М.В. Скліфосовського).

Своєю чергою Кременчуцький перинатальний центр II рівня також увійде до складу ЛІЛ «Кременчуцька». Як і Кременчуцький обласний шкірно-венерологічний диспансер.

Про те, які ще новації медичної реформи чекають на жителів Полтавщини, читайте за посиланням.

Також читайте:

0
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: департамент охорони здоров'я Полтавська ОВА Віктор Лисак брифінг онкодиспансер шкірвендиспансер перинатальний центр
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 19 від 11 травня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 18 від 4 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 17 від 27 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 16 від 20 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх