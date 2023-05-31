Що чекає на кременчуцькі онкологічний та шкірно-венерологічний диспансери й перинатальний центр

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 124

Що буде з онкологічним і шкірно-венерологічним диспансерами та перинатальним центром у результаті чергового етапу медичної реформи? Залишаться окремими медичними закладами, стануть структурними підрозділами кластерної лікарні чи зникнуть?

Такі питання сьогодні поставив «Кременчуцький ТелеграфЪ» директору департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації Віктору Лисаку під час його брифінгу у медіацентрі ПОВА.

За його словами, у Полтавській області буде лише один госпітальний округ, у якому планується лише один онкологічний диспансер. І він буде у Полтаві.

Водночас пропонується, що Кременчуцький обласний онкодиспансер увійде до складу кластерної лікарні, якою незабаром має стати ЛІЛ «Кременчуцька». Таких лікарень в області буде лише сім, а на Кременчуччині — лише одна.

— Я це озвучив міністру (охорони здоров’я — ред.). Заперечень поки немає. Мають бути прийняті відповідні рішення сесій Полтавської обласної та Кременчуцької міської ради щодо приєднання, — розповів Віктор Лисак.

Він також додав, що обговорював це питання з очільником департаменту охорони здоров’я міськради Максимом Середою та головним лікарем онкодиспансеру Володимиром Севідовим.

— Ми будуємо там діагностичний блок. І нам потрібно бути дуже виваженими, щоб ми могли й далі проводити будівництво. У будь-якому випадку, онкологічна допомога у Кременчуці буде надаватися, — заявив Віктор Лисак.

Що стосується перинатального центру, то таких центрів у госпітальному окрузі взагалі не передбачено. До прикладу, Полтавський перинатальний центр III рівня ввійде до надкластерної лікарні (на базі Полтавської обласної клінічної лікарні імені М.В. Скліфосовського).

Своєю чергою Кременчуцький перинатальний центр II рівня також увійде до складу ЛІЛ «Кременчуцька». Як і Кременчуцький обласний шкірно-венерологічний диспансер.

Про те, які ще новації медичної реформи чекають на жителів Полтавщини, читайте за посиланням.

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