У Міському палаці культури Джокер обіцяв підірвати бомбу, говорячи про сенс життя

30 травня Сучасний театр представив кременчужанам виставу «Чоловіки, яких хочуть».
За основу взяли історію Джокера з однойменного фільму, а події розвивалися у місті Готем. Клоуна Джокера звільняють з цирку з ганьбою, і він починає боротися з системою, де все вирішують гроші. Зі сцени він заявляє, що товстосуми хочуть знищити людство та людяність. Джокер стає символом спротиву у Готемі.
За сюжетом, у Готем на День міста з'їхалися 10 впливових сімей, яким належить левова частина грошей світу. Аби покінчити з ними раз і назавжди, головний герой погрожує, що підірве бомбу і глядачів у залі.
Порушників правил спочатку називають злочинцями, потім психами, а потім – пророками
Але дівчина, яка захоплювалася ним, коли він був простим клоуном, і вважає його найдобрішою людиною на світі, змогла його відмовити.
Театру вдалося поєднати гумор, пікантні моменти та глибокий сенс. Головною думкою вистави стало те, що треба радіти життю, а не зациклюватися на проблемах. А також те, що за гроші не купиш все, і вони не можуть усього вирішити.
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