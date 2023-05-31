У Міському палаці культури Джокер обіцяв підірвати бомбу, говорячи про сенс життя

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30 травня Сучасний театр представив кременчужанам виставу «Чоловіки, яких хочуть».

За основу взяли історію Джокера з однойменного фільму, а події розвивалися у місті Готем. Клоуна Джокера звільняють з цирку з ганьбою, і він починає боротися з системою, де все вирішують гроші. Зі сцени він заявляє, що товстосуми хочуть знищити людство та людяність. Джокер стає символом спротиву у Готемі.

За сюжетом, у Готем на День міста з'їхалися 10 впливових сімей, яким належить левова частина грошей світу. Аби покінчити з ними раз і назавжди, головний герой погрожує, що підірве бомбу і глядачів у залі.

Порушників правил спочатку називають злочинцями, потім психами, а потім – пророками

- У кожному своєму номері я намагався докричатися до вас, люди! Потрібно просто радіти життю – це є сенс нашого світу. А ви дивилися з кожним разом все зліше і зліше, вам не потрібні сміх, світло і радість! Ви радієте, коли клоуни б'ють один одного, падають, обливаються фекаліями, ведуть статевий акт – і ви ржете! Вам потрібні тільки гроші! Мене завжди цікавило інше: коли ж ви, товстосуми, врешті нажретеся своїми грішми? Цим різаним папером з портретами мертвих президентів! А вам все мало! Літаки, хмарочоси, яхти... Хвалитеся одне перед одним, скільки силікону у дупі вашої нової коханки, у який краще мочитися унітаз – золотий чи платиновий з діамантовою кнопкою! Ви просто здуріли від вашої мерзоти, бруду і збочень! – такий монолог виголошує головний герой, стоячи на сцені, обмотаний вибухівкою.

Але дівчина, яка захоплювалася ним, коли він був простим клоуном, і вважає його найдобрішою людиною на світі, змогла його відмовити.

Театру вдалося поєднати гумор, пікантні моменти та глибокий сенс. Головною думкою вистави стало те, що треба радіти життю, а не зациклюватися на проблемах. А також те, що за гроші не купиш все, і вони не можуть усього вирішити.