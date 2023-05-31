«Розрив» з московським патріархатом: поіменний список голосування депутатів облради

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 471 Коментарів: 1

Майже половина депутатів Полтавської обласної ради не мають власної позиції щодо того, чи припиняти договори оренди та користування з релігійними організаціями московського патріархату

«Кременчуцький ТелеграфЪ» отримав результати поіменного голосування за проєкт рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо припинення договорів оренди чи користування з релігійними організаціями, які не виконують вимог законів України», винесене на розгляд депутатів Полтавської облради 30 травня. Мова йде про землі та церковні споруди УПЦ Московського патріархату, що перебувають у державній власності. Ініціаторами проєкту рішення були депутати Полтавської облради Ігор Процай (фракція «Європейська солідарність») та Іван Близнюк (фракція «Довіра»). Однак для його прийняття не вистачило голосів: «за» проголосувало 32 депутати з 84, відсутніми на засіданні було 18 депутатів.

Послідовну позицію висловили депутати облради Микола Корецький та Віталій Бабак (обидва — фракція ВО «Батьківщина») — проголосували проти, як і висловлювалися на сесії.

2 депутати — «утрималися». А ще 30 депутатів, очевидно, позиції не мають — вони просто не голосували за цей проєкт рішення. Дивіться список поіменного голосування та робіть власні висновки.

Нагадаємо, на сесії депутат та кременчужанин Микола Корецький заявив, що той, хто проголосує за те, щоб відібрати землі, проголосує за те, щоб розібрати церкви. А Віталій Бабак попросив депутатів об’єднуватися і побажати один одному миру, а не підтримувати це питання.

Депутати Полтавської облради не погодилися розривати договори з московським патріархатом