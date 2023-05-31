Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Слуга народу – Полтавщина
Військовий ліцей і шкільні укриття: Олександр Лемешко про головні рішення на сесії обласної ради 
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук, Полтавщина

«Розрив» з московським патріархатом: поіменний список голосування депутатів облради

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 471 Коментарів: 1

Майже половина депутатів Полтавської обласної ради не мають власної позиції щодо того, чи припиняти договори оренди та користування з релігійними організаціями московського патріархату

«Кременчуцький ТелеграфЪ» отримав результати поіменного голосування за проєкт рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо припинення договорів оренди чи користування з релігійними організаціями, які не виконують вимог законів України», винесене на розгляд депутатів Полтавської облради 30 травня. Мова йде про землі та церковні споруди УПЦ Московського патріархату, що перебувають у державній власності. Ініціаторами проєкту рішення були депутати Полтавської облради Ігор Процай (фракція «Європейська солідарність») та Іван Близнюк (фракція «Довіра»). Однак для його прийняття не вистачило голосів: «за»  проголосувало 32 депутати з 84, відсутніми на засіданні було 18 депутатів.

Послідовну позицію висловили депутати облради Микола Корецький та Віталій Бабак (обидва фракція ВО «Батьківщина») проголосували проти, як і висловлювалися на сесії.

2 депутати  «утрималися». А ще 30 депутатів, очевидно, позиції не мають вони просто не голосували за цей проєкт рішення. Дивіться список поіменного голосування та робіть власні висновки. 

 

Нагадаємо, на сесії депутат та кременчужанин Микола Корецький заявив, що той, хто проголосує за те, щоб відібрати землі, проголосує за те, щоб розібрати церкви. А Віталій Бабак попросив депутатів об’єднуватися і побажати один одному миру, а не підтримувати це питання.

Депутати Полтавської облради не погодилися розривати договори з московським патріархатом

0
Автор: Ольга Мінчук
Теги: голосування сесія московський патріархат оренда землі ПЦУ УПЦ Полтавська обласна рада депутати
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

683
1
Туся:
Сьогодні, 19:22

воюють за земельні володіння, щоб на них збудувати собі торгові центри, ресторани, готелі чи просто маєтки. 


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 19 від 11 травня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 18 від 4 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 17 від 27 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 16 від 20 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх