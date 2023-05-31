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Завтра маленьких і дорослих кременчужан запрошують на виставку «Дитячі мрії про вільну Україну»

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 125

 

Захід відбудеться у бібліотеці на Європейській, 66/13

Відділ обслуговування дорослих Кременчуцької міської публічної бібліотеки (вул. Європейська, 66/13) до Міжнародного дня захисту дітей запрошує на вуличну книжкову виставку «Дитячі мрії про вільну Україну».

Організатори обіцяють:

  • найкращі книги для дітей з бібліотечних фондів — про Україну та не тільки;
  • візуалізацію бажання на «мрійливому» плакаті;
  • голосування за найкращий малюнок «Дитячі мрії про вільну Україну» маленьких художників;
  • підбиття підсумків і нагородження кращих робіт.
— Хочете дізнатися про що мріє наша талановита й така смілива українська малеча? Приходьте. Гарантуємо гарний настрій і приємні сюрпризи, — наголошують організатори.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: бібліотека виставка Міжнародний день захисту дітей бібліотека на Європейській КМПБ анонс
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