Завтра маленьких і дорослих кременчужан запрошують на виставку «Дитячі мрії про вільну Україну»

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 125

Захід відбудеться у бібліотеці на Європейській, 66/13

Відділ обслуговування дорослих Кременчуцької міської публічної бібліотеки (вул. Європейська, 66/13) до Міжнародного дня захисту дітей запрошує на вуличну книжкову виставку «Дитячі мрії про вільну Україну». Організатори обіцяють: найкращі книги для дітей з бібліотечних фондів — про Україну та не тільки;

візуалізацію бажання на «мрійливому» плакаті;

голосування за найкращий малюнок «Дитячі мрії про вільну Україну» маленьких художників;

підбиття підсумків і нагородження кращих робіт. — Хочете дізнатися про що мріє наша талановита й така смілива українська малеча? Приходьте. Гарантуємо гарний настрій і приємні сюрпризи, — наголошують організатори. Читайте також: 1 червня кременчуцькі бібліотеки запрошують дітей на свої на заходи

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