Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У четвер, 1 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Академіка Герасимовича, 141Б, 143Г;

вул. Ярослава Мудрого, 18-32.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Іллі Ткаченка, 64;

вул. Левка Лук’яненка, 29-43/66;

вул. Махоркова, 17-62;

вул. Сумська, 41-61;

вул. Ігоря Сердюка, 39/41, 41/44;

вул. Шевченка, 45/14;

вул. Ігоря Сердюка;

вул. Івана Мазепи, 40-51;

вул. Шевченка, 54/43;

вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;

вул. Лебедина, 5-40/4;

вул. Капітана Трусова, 5-40;

вул. Єднання України, 8/6-23/1;

вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2;

пров. Ринковий, 1/13;

пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

просп. Свободи, 84.

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

бульв. Автокразівський, 9-55, 10, 22;

вул. Героїв Маріуполя, 97, 99, 101.

З 8.00 до 20.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР: