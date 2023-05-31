Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 1 червня енергетики проводитимуть планові роботи
У четвер, 1 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Академіка Герасимовича, 141Б, 143Г;
- вул. Ярослава Мудрого, 18-32.
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Іллі Ткаченка, 64;
- вул. Левка Лук’яненка, 29-43/66;
- вул. Махоркова, 17-62;
- вул. Сумська, 41-61;
- вул. Ігоря Сердюка, 39/41, 41/44;
- вул. Шевченка, 45/14;
- вул. Ігоря Сердюка;
- вул. Івана Мазепи, 40-51;
- вул. Шевченка, 54/43;
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;
- вул. Лебедина, 5-40/4;
- вул. Капітана Трусова, 5-40;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2;
- пров. Ринковий, 1/13;
- пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 84.
З 6.00 до 18.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- бульв. Автокразівський, 9-55, 10, 22;
- вул. Героїв Маріуполя, 97, 99, 101.
З 8.00 до 20.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
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