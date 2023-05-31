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Відзавтра жителі Горішніх Плавнів на два місяці залишаться без гарячої води

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 227 Коментарів: 1

 

Основну міську котельню зупиняють, а котельню в Пісках не запускають

Завтра, 1 червня, у Горішніх Плавнях буде припинено подачу гарячої води споживачам міста у зв’язку з плановою зупинкою на ремонт котельні у пров. Енергетиків, 31.

Як повідомив «Кременчуцькому Телеграфу» директор КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» Павло Сніжко, орієнтовно, гарячої води в кранах горішньоплавнівців не буде до 1 серпня.

Раніше ми писали, що з 15 до 31 травня у частині Горішніх Плавнів не було гарячої води через планову зупинку на ремонт котельні 15-го мікрорайону, проте за його словами, роботи там ще тривають. Це значить, що завтра цю котельню не запустять.

Нагадаємо, що у Кременчуці гарячу воду відключили 31 березня.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: poltavawave.com.ua
Теги: не працює гаряча вода Горішні Плавні ремонт КВП Теплоенерго планові відключення
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Коментарі: 1

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Andron777:
Сьогодні, 17:26

А кому взагалі зараз гаряча вода потрібна, особливо в хрущовках на верхніх поверхах. По перше ціна на неї захмарна (бойлером в три рази дешевше виходить), подруге труба обратки стоїть в підвалі і вранці поки побіжить гаряча хвилин 5 спускаєш холодну, а лічильник рахує, що це ж гаряча. 


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