Відзавтра жителі Горішніх Плавнів на два місяці залишаться без гарячої води

Завтра, 1 червня, у Горішніх Плавнях буде припинено подачу гарячої води споживачам міста у зв’язку з плановою зупинкою на ремонт котельні у пров. Енергетиків, 31.
Як повідомив «Кременчуцькому Телеграфу» директор КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» Павло Сніжко, орієнтовно, гарячої води в кранах горішньоплавнівців не буде до 1 серпня.
Раніше ми писали, що з 15 до 31 травня у частині Горішніх Плавнів не було гарячої води через планову зупинку на ремонт котельні 15-го мікрорайону, проте за його словами, роботи там ще тривають. Це значить, що завтра цю котельню не запустять.
Нагадаємо, що у Кременчуці гарячу воду відключили 31 березня.
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