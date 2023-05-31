Перепоховали воїна з Кременчуччини Руслана Чорного, якого понад рік чекали вдома

Сьогодні, 16:53 Переглядів: 548

Герой повернувся додому… Сьогодні, 31 травня, у Семенівці відбулося прощання з військовим Русланом Чорним. Про трагічну загибель нашого земляка Руслана Чорного на Харківщині стало відомо ще у квітні 2022 року. На жаль, тривалий час Семенівщина не могла попрощатися зі своїм Героєм. Тіло нашого захисника не могли повернути на малу батьківщину. Безжальна війна відібрала можливість здійснити чин похорону своєчасно. І от нарешті Руслан Чорний повернувся додому на щиті…

31 травня на площі перед адмінбудинком селища Семенівка відбулася офіційна церемонія прощання із загиблим Героєм. Віддати шану Воїну та провести його в останню путь прийшли сотні місцевих жителів: його рідні, друзі, знайомі, односельці.

Руслан Костянтинович Чорний народився 16 квітня 1990 р. у с-щі Семенівка. У 2007 р. він закінчив Семенівський НВК №1. Потім навчався у Київському архітектурному училищі.

У 2011 р. Руслан був призваний до лав ЗСУ. Службу проходив у навчальному центрі «Десна». Після початку російсько-української війни у 2014 р. нашого земляка мобілізували до сил супротиву в рамках антитерористичної операції. Тоді бойовий шлях Руслана тривав до березня 2015 р.

З початком повномасштабної війни він став на захист територіальної цілісності України. Мав звання старший солдат, був радіотелефоністом відділення артилерійської розвідки в/ч А 0281. Життя Руслана обірвалося 18 квітня 2022 р. біля с. Дібровне Харківської області.

Військового поховали у Дніпрі як невідомого. Згодом його тіло ідентифікували. Перепоховання і прощання із Героєм відбулося лише сьогодні у рідному селищі Руслана, на яке зібрались сотні жителів громади.

Жодними словами не втамувати пекучий біль і не загоїти рани в душі. У наших серцях назавжди залишиться світлий спомин про Руслана Чорного не лише як про Захисника України, а і як про щиру й доброзичливу людину, якою він був за життя.

Глибоко сумуємо та співчуваємо рідним і близьким Руслана.

Вічна слава та пам'ять Герою!