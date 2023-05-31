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Завтра у Кременчуці відбудеться дитячий патріотичний флешмоб і конкурс малюнків на асфальті

Сьогодні, 16:43 Переглядів: 3

 

Запрошують бібліотекарі з Європейської, 66/13

Завтра, 1 червня, відділ обслуговування дітей Кременчуцької міської публічної бібліотеки (вул. Європейська, 66/13) до Міжнародного дня захисту дітей організовує патріотичний флешмоб «Захистимо дитину — збережемо Україну!» і конкурс малюнків на асфальті «Моє майбутнє в мирній Україні».

Як повідомляють організатори, флешмоб буде зрозумілим для кожного, бо складається з простого дійства та рухів під пісню у виконанні вихованців Музичного центру Наталії Май.

А наприкінці заходу діти намалюють крейдою на асфальті ланцюжок з дитячих долоньок, що стане завершальним акордом у флешмобі.

Як доєднатися до Флешмобу? Вдягнути жовту або синю футболку й джинси, і прийти до бібліотеки.

Початок о 14.00.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: флешмоб конкурс малюнки бібліотека КМПБ бібліотека на Європейській Міжнародний день захисту дітей анонс
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