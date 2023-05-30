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1 червня кременчуцькі бібліотеки запрошують дітей на свої на заходи

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 39

 

Бібліотекарі підготували до Міжнародного дня захисту дітей виставки, конкурси, руханки, майстер-класи тощо

1 червня у Міжнародний день захисту дітей Кременчуцька міська публічна бібліотека запланувала цикл різноманітних соціокультурних заходів і книжкових виставок.

11.00

Бібліотека-філія № 1 (просп. Лесі Українки, 13) запрошує на book-шоу «Дитина читає — Україна процвітає», де можна буде дізнатись про права дітей, пограти в цікаві ігри та взяти участь у конкурсах.

Бібліотека-філія № 5 (вул. Республіканська, 65) запрошує на розважальну тусовку «Веселковий світ дитинства». Бібліотекарі чекають дітей разом із друзями та веселим настроєм.

12.00

Бібліотека-філія № 2 (вул. Соборна, 9/16) запрошує на вуличну виставку нон-фікшн «Книжковий Бум від Українського інституту книги», де ви разом з дітьми зможете ознайомитися з новинками літератури та обрати для себе щось цікавеньке.

12.30

Відділ обслуговування дорослих КМПБ (вул. Європейська, 66/13) запрошує на вуличну книжкову виставку «Дитячі мрії про вільну Україну».

Відділ соціокультурної діяльності КМПБ (вул. Соборна, 12/16) влаштовує fan party «В гостях у Венздей» на майданчику біля бібліотеки. Всіх фанатів запрошують доєднатися до бібліотечної локації, на якій дітей чекатиме:

  • фотозона;
  • шоу мильних бульбашок;
  • дискотека;
  • виставка літератури фантастики жахів «Венздей радить».
— Разом з улюбленою героїнею діти зможуть виконати популярний танець Венздей, який заполонив собою увесь Тік-Ток, написати разом фанфік «Допиши роман з Венздей» та показати свій талант у малюванні на локації «Малюємо портрет Венздей», — зазначають організатори.

14.00

Відділ обслуговування дітей КМПБ (вул. Європейська 66/13) влаштовує вуличний флешмоб «Захистимо дитину — збережемо Україну!» на майданчику перед бібліотекою. Флешмоб складатиметься з легких рухів під пісню у виконанні вихованців Музичного центру Наталії Май. Також для дітей буде проведено конкурс малюнків на асфальті «Моє майбутнє в мирній Україні».

Бібліотека-філія № 4 імені І. Приходька (вул. І. Приходька, 32) запрошує дітлахів на свою бібліотечну тусовку «Весь світ у долонях дитини». Разом зі своїми однолітками діти візьмуть участь у майстер-класі, помалюють на папері та пограють в настільні ігри.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: КМПБ бібліотека Міжнародний день захисту дітей діти анонс
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