Куди «подіти» дитину на літо у Кременчуці

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 188 Партнерський проєкт

Для вас ми зібрали інформацію, які клуби, спортивні школи та приватні табори готові прийняти дітей влітку 2023 року

Цьогоріч позаміські табори на Полтавщині не працюватимуть. Тож куди кременчужанам «подіти» своїх дітей під час літніх канікул? «ТелеграфЪ» зібрав для вас перелік комунальних та приватних закладів, які готові прийняти дітей влітку – на кілька годин або на весь день.

Приватні літні табори

Літній IT-табір від Академії IT STEP

Триває набір дітей від 8 до 15 років у літній IT-табір у Кременчуці від Академії IT STEP.

Літній IT-табір – це місце, де діти отримують:

корисні знання в тому, що їм цікаво;

нових друзів зі схожими інтересами;

цікавий та веселий відпочинок поруч з домом.

У програмі:

створення 2D- та 3D-ігор;

занурення у світ віртуальних технологій;

робототехніка;

розробка мобільних додатків та мініігор;

робота зі штучним інтелектом;

блогінг;

програмування.

Йде набір дітей від 8 до 15 років:

Base Camp - 6 змін впродовж всього літа;

5.06 - 16.06 - зміна «Блогінг»;

19.06 - 30.06 - зміна «Штучний інтелект»;

3.07 - 14.07 - зміна «IT MIX»;

31.07 - 11.08 - зміна «Дизайн та анімація»;

14.08 - 25.08 - зміна «Розроблення ігор».

Старт першої зміни вже 5 червня! Не пропустіть можливість дати дитині розвинути свій потенціал. Дізнатися деталі, обрати зміну та подати заявку на участь можна на нашому сайті.

Або за телефонами:

067 899 09 16;

073 797 88 17;

050 426 07 51.

Літній табір від дитячого центру «Щастя»

Раді повідомити, що цього року ми створюємо тематичний табір для дітей-школярів з 2 по 4 класи.

Ми будемо знаходитися в окремому приміщені у «Нафтохіміку», одразу в укритті, прогулянки та активні ігри проводитимемо у парку Воїнів-інтернаціоналістів та Енерджі парку.

Програма авторська, адаптовуємо саме для ваших дітей на дуже круті тематики.

1 тур: дати з 5.06 по 23.06 «Кіно та театр»:

поринемо у кіно, мультфільми та театр, розберемо елементи та розглянемо основні етапи становлення, створимо творчі псевдоніми;

відвідаємо кінопроби;

перевтілимося в улюбленого персонажа;

станемо акторами та театралами, згадаємо популярні телешоу;

разом з тим познайомимося з творчістю Тараса Шевченка, Лесі Українки, роботами українських режисерів, а також Тіма Бертона та Уільяма Шекспіра!

Це новий формат, то ж, що ми маємо?

Власний кінотеатр та кінотеатр ПК.

Нові мега круті ігри та реквізит.

Екскурсії в середині палацу культури.

Простір для активних ігор.

Та велике бажання спробувати нове!

Бронюй місце @detskiy_tsentr_schastya

Або за телефоном – 38 067 763 76 49.

Літній табір Gorodok

Канікули для дітей з 6-10 років у літньому таборі Gorodok.

🗓️ 1.06. - 31.08

⏰ 8.00 - 17.30

Вартість – 5000 грн/2 тижні (10 робочих днів) або 600 грн/день (поразова оплата).

Ми знаходимося за адресою: Кременчук, пр. Квітки Цісик, 9, телефон – 096 214 096 0.

Наші канікули – це відпочинок з користю. Тому вони:

Розважальні:

майстер-класи;

басейн та ігри з водою;

фізичне оздоровлення, спортивні ігри на свіжому повітрі;

тематичні квести, кінотеатр, караоке.

Розвиваючі:

«Розумні канікули» – розвиваючі завдання на логіку, пам'ять та мислення;

«Весела наука»;

Logical club;

Art – hub;

творча майстерня;

моделювання та винахідництво;

«Подорож навколо світу»;

біологічне асорті «Людський організм і таємниці його можливостей»;

«Загадки цивілізацій» і ще багато цікавого...

Максимальне перебування на свіжому повітрі!

3-разове харчування (входить у вартість).

За необхідності для безпеки дітей в будівлі обладнане укриття.

Посилання на інстаграм.

Англомовний табір WELCOME&study

Англомовний табір WELCOME&study пропонує багато нового, цікавого та корисного: робототехніка, 3 години цікавої англійської, малювання та крафт, психолог, фінансова логіка, майстер-класи та екскурсії, прогулянки, квести, змагання та походи. Спілкування, нові друзі та соціалізація – це головне!

У вартість входить:

3-разове харчування;

страхування дітей;

увага та любов до дітей всієї школи Welcome&study.

З нами діти зможуть відволіктися від похмурих думок, гаджетів та телефонів! У нас є багато цікавішого! А отже і батьки зможуть спокійно зайнятися своїми особистими справами та трохи відпочити!

Вартість тижня – 2 500 гривень.

Графік турів:

1-й – 5.06 — 18.06;

2-й – 19.06 — 2.07;

3-й – 3.07 — 16.07;

4-й – 17.07 — 30.07.

Графік роботи: з 8.30 до 17.00, також є опція тільки до обіду та на 1 день.

Подробиці за телефонами:

067-981-87-87 Центр;

097-643-88-47 Раківка.

Посилання на фейсбук та інстаграм.

Літній табір Baby Star

Подаруйте дитині віком від 3 до 10 років незабутній час у літньому таборі Baby Star.

На Вас чекають:

цікаве пізнання;

розмовна англійська;

фітнес та йога;

творчі майстер-класи;

кулінарні творіння;

ланч (чай, печиво, фрукти);

прогулянки;

безліч незабутніх емоцій!

Кількість місць обмежена!

Працюємо з 5 червня по 25 серпня з 9.00 до 13.00. Вартість – 2 500 гривень.

Для запису пишіть в дірект інстаграм: baby.star.kremenchug

Або: 067 506 30 07, 096 329 32 06.

Літній ІТ-клуб від студії технічної творчості «ТехноШа»

Ура! Вже зовсім скоро літні канікули! Саме час подумати, чим зайняти дітей влітку. Як організувати дозвілля дитини так, щоб знати, що вона в безпеці проводить час в гарному колективі та з користю? Телефонуйте швидше до нас, щоб забронювати місце в літньому IT-клубі!

Тут буде не лише цікаво, корисно та пізнавально, а й обов'язково весело! Ми вміємо вдало поєднувати освітні заняття з іграми та відпочинком. А ще... цього літа ми проведемо справжній чемпіонат з інтелектуальних ігор та з настільного футболу!

Пам'ятайте, ми чекаємо саме на Вашого юного генія віком 6-15 років! Стартуємо 5 червня. Телефон для довідок та запису – 097 756 6132.

Посилання на фейсбук.

Літній табір EVA KIDS CAMP

EVA KIDS CAMP – дитячий денний табір для дітей від 4 років до 9 класу включно. Проведемо літо разом!

Комфортна студія у самому центрі міста, досвідчені вчителі, цікава програма, без сидіння в гаджетах, харчування та прогулянки – все це KIDS CAMP на базі дитячої розвиваючої школи EVA MODEL SCHOOL @model_school_eva

Початок – 5 червня. Тури до 16 серпня.

У програмі:

англійська мова;

розвиваючі групові ігри;

хіп-хоп, ЗФП;

творчі майстер-класи;

кулінарія, етикет;

квести, екскурсії;

харчування та прогулянки.

Та багато іншого!

З понеділка по п’ятницю з 7.30 до 18.30 (збір дітей – 7.30-09.00).

Лише 420 грн за день разом з харчуванням:

мінімально від 1 тижня;

при оплаті за місяць знижка.

Контакти +38(096)2076004

@julia_raduk, @model_school_eva





Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання

У період літніх канікул з 1 червня по 31 серпня в Об’єднанні дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання продовжиться виховна робота. У клубах проводитимуть спортивні програми, творчі години. Щотижня поблизу клубів організовуватимуть ігрові майданчики – заходи на свіжому повітрі з метою оздоровлення дітей, залучення до рухової діяльності.

Освітній процес у гуртках, спрямований на виконання навчальної програми, завершується 31 травня. Але гурткова робота продовжиться і в літній період. З 1 червня у гуртках поєднуватиметься робота за основним напрямком діяльності з виховною роботою (проведення ігрових, розважальних програм). Відвідувати гуртки протягом літнього періоду можуть усі охочі діти: як ті, що були гуртківцями протягом навчального року, так і нові. Умовою для відвідування клубу та запису до гуртка є заява від батьків або інших законних представників дитини.

Але зверніть увагу: якщо викладачі йдуть у відпустку, на цей період гуртки та клуби не працюватимуть. Клуби прийматимуть вихованців з понеділка по п'ятницю з 14.00 до 19.00, у суботу – з 10.00 до 15.00, неділя – вихідний. А кожен гурток працює за своїм графіком.

Перелік адрес клубів за місцем проживання за посиланням.

Клуб юних моряків «Гардемарин»

У клубі юних моряків «Гардемарин», що на вулиці Черниша, 22, влітку навчального процесу немає, але на вихованців чекають розважальні заходи, спартакіади, вікторини, конкурси (до 3 годин на день).

Раніше юні моряки влітку ходили у походи, але зараз їх немає, тож робота відбуватиметься на території клубу. Там ставитимуть намети, можливо, буде стрільба з пневматичної зброї, подавання кидального кінця. Крім того, «Гардемарин» зараз не має дозволу працювати на водній станції.

На літо сформують групи, кожна з яких працюватиме за індивідуальним графіком та відвідуватиме заклад кілька разів на тиждень. Загалом «Гардемарин» працюватиме з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 19.00. Якщо якійсь групі буде зручно, робота відбуватиметься й у вихідний день. Літні заняття почнуться 1 червня.

Відвідування безкоштовне, до клубу приймають дітей віком від 12 до 18 років. Телефон для довідок – 067 793 3240.

Спортивні школи та клуб «Кремінь»

У ДЮСШ ім. Кисельова позашкільний навчальний процес відбувається постійно з 1 вересня по 31 серпня. У літній період з 31 травня по 31 серпня змінять розклад занять, враховуючи відпустки тренерського складу спортивної школи.

У ДЮСШ ім. Кисельова працює дев'ять відділень з видів спорту: баскетбол, волейбол, волейбол пляжний, легка атлетика, футбол, фрі-файт, тхеквондо (WTF), чирлідинг, кінний спорт. Набір на різні види спорту, які є в спортивній школі, триває протягом всього року (додаткову інформацію про вік дітей можна отримати в навчально-спортивному відділі школи або на інформаційних стендах закладу).

Директор Кременчуцької міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо Андрій Волошин коментує, що на літо не зупинятимуть роботу. Якщо тренер йде у відпустку, його діти можуть займатися з іншим тренером або взяти відпочинок на цей період.

- Особисто я навпаки влітку збільшую у своїх дітей кількість тренувань, додаю заняття на свіжому повітрі, ігрові тренування та заняття в тренажерному залі. Це означає, що графік змінюється на збільшення тренувань, і час тренувань змінюються, тому що літня спека, більше ранкових тренувань і трохи менше денних, – пояснює Андрій Волошин.

ДЮСШ-1 та кінно-спортивна школа «Авангард» працюватиме у такому ж режимі, як і ДЮСШ ім. Кисельова.

Директор СДЮШОР з боксу Олег Гончар каже, що канікули триматимуть з червня по липень. З серпня спортивний заклад працюватиме в звичайному режимі, вранці та ввечері будуть тренування.

Заступник директора міського футбольного клубу «Кремінь» Антон Диндіков розповідає, що усі вікові категорії влітку займатимуться по-різному. Якщо відпочинок у когось і буде, то це максимум місяць – і далі працювати. Дехто буде все літо тренуватися.

Кременчуцький будинок дитячої та юнацької творчості, а також музичні та художня школи не працюватимуть влітку, йдуть на канікули й відновлять навчальний процес з 1 вересня.